Homem foi preso por agentes da 105ª DP, coordenados pelo Delegado Titular, Dr. Nei Loureiro e a Delegada plantonista, Dra. Fernanda Marchesi - Foto: Divulgação/105ª DP

Publicado 09/10/2024 20:00

Petrópolis - Na tarde desta quarta-feira (9), a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 43 anos, que descumpriu medida protetiva contra uma mulher, a quem ele perseguia, injuriava e difamava. O indivíduo imaginava que a vítima era sua "propriedade" e que ela deveria se relacionar com ele, o que nunca ocorreu.

De acordo com a polícia, o acusado vinha há algum tempo perseguindo a mulher, de 33 ano, que sequer o conhecia, pelas redes sociais, com ofensas e xingamentos, além de divulgar fotos dela com contato telefônico afirmando que se tratava de uma garota de programa. Pessoalmente, ele ia até a casa da vítima e arremessava pedras nos vidros das janelas.

Ciente disso, os agentes da 105ª DP realizaram a prisão do homem.