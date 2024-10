TEDxPetrópolis - Foto: Divulgação

Publicado 10/10/2024 14:41

Petrópolis - Pratas da casa e pessoas que contribuem para que Petrópolis possa sempre [re]existir estarão no palco do TEDxPetrópolis 2024, que será realizado no dia 26 de outubro, no Centro Cultural Sesc Quitandinha.



Entre os nomes confirmados estão Carolina Freitas, jornalista, escritora e pesquisadora, Anamarina Abrantes, head de Marketing da Netflix, Gabriel Frazão, influencer e empresário, Mariana Uchôa, fundadora da DiversiGames e Ladmir Carvalho, presidente e um dos fundadores da Alterdata Software.



Ao todo, serão doze talks, ou seja, doze speakers vão compor a edição 2024 do TEDxPetrópolis. Eles serão divididos em três blocos: Identidade, sobre quem inspira; Resiliência, sobre o que temos a superar; e Ressusgir, com exemplos de renovação.





Conheça os speakers



A venda de ingressos para o TEDxPetrópolis 2024 começa no dia 18 de outubro. Para ficar por dentro das novidades do TEDxPetrópolis, acesse o site www.tedxpetropolis.com.br e as redes sociais @tedxpetropolis, no Instagram, no Threads e no Linkedin.

Jornalista, escritora e pesquisadora, Carolina Freitas é a mais jovem membro da Academia Petropolitana de Letras, autora dos volumes I e II do livro “Petrópolis: o comércio de ontem, a saudade de hoje” e fundadora do projeto “Petrópolis Sob Lentes”, que além de valorizar e preservar a memória local, ressignifica a visão de visitantes e moradores perante a história da cidade.



Anamarina Abrantes

Engenheira por formação e marqueteira por paixão, a executiva com mais de 10 anos de experiência é, atualmente, gerente de Marketing na Netflix. Especialista em lideração de marcas globais e locais, impulsionando inovação, campanha de marca e capacidade de comércio digital, tem passagens pela Coca-Cola, Lafarge e BNDES. Formação complementar internacional em Corcordia University (Canadá), UCLA (Los Angeles) e alumni da 4° turma do Conselheira 101, programa de incentivo à diversidade de gênero e étnico-racial nos Conselhos de Administração.



Gabriel Frazão

Influencer de culinária, empresário e participante da edição 2021 do Masterchef Brasil, Gabriel Frazão tem mais de 180 mil seguidores do Instagram, onde compartilha receitas e, com muito carisma, visita e faz reviews de restaurantes famosos e não tão famosos em Petrópolis.



Mariana Uchôa

Formada em psicologia pela Universidade Federal Fluminense, com intercâmbio na Université Paris X, MBA em Gestão de Projetos e pós graduada em Responsabilidade Social, Direitos Humanos e Cidadania. Há 17 anos atua no terceiro setor em projetos de cultura, educação, saúde, direitos humanos e tecnologia. Em 2019 entrou na indústria dos games e em 2023 fundou a DiversiGames, um Hub que transversaliza ESG e GAMES, com intervenções que geram impacto positivo para grupos minorizados.



Ladmir da Penha Carvalho

Graduado em Direito, com MBA em Gestão de TI e Pós-Graduação em Direito Empresarial, Ladmir soma mais de 40 anos de experiência no segmento de tecnologia. É presidente e um dos fundadores da Alterdata Software, 5ª maior empresa de tecnologia do Brasil, criada em Petrópolis há 35 anos. Atualmente, tem sede em Teresópolis e conta com mais de 2 mil colaboradores, 61 mil clientes ativos, 110 unidades espalhadas pelo Brasil e 1 milhão de usuários. Ladmir é autor do livro "Dicas de Gestão & Carreira de um Empreendedor" e co-autor de outros seis livros. Já ministrou palestras para cerca de 200 mil pessoas no Brasil e no exterior.





Patrocine o TEDxPetrópolis



Você que tem uma pequena, média ou grande empresa também pode ajudar a fazer o TEDxPetrópolis acontecer patrocinando o evento.



O TEDx é um evento sem fins lucrativos e os patrocínios, assim como o valor da venda dos ingressos, são inteiramente destinados ao pagamento de equipamentos e fornecedores.



Então, se você entende a importância de estar em um evento dessa grandeza, fale com o TEDx Petrópolis pelo e-mail: contato@tedxpetropolis.com.br.



O TEDxPetrópolis 2024 tem apoio do Centro Cultural Sesc Quitandinha, InterTV, Agência Pólen, Estúdio Petrópolis, Sicomércio, Pátio Petrópolis Shopping, FSI Telecom, Bordeaux Vinhos, SindTurismo, Just In Time Uniformes e Prefeitura de Petrópolis.