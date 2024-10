"Mão de Ferro", motorista da Cidade Real - Foto: Divulgação

"Mão de Ferro", motorista da Cidade RealFoto: Divulgação

Publicado 10/10/2024 19:10

Petrópolis - O apelido “Mão de Ferro” pode até fazer sentido para Marco Antônio Ferreira, motorista da Cidade Real, por sua boa condução ao volante. Porém, todo o significado é envolvido por muita disciplina e técnica. Aos 44 anos, o rodoviário conquista a quarta medalha de ouro no jiu-jitsu, em um dos campeonatos mais importantes do país.

Se nas ruas a segurança é garantida na direção do ônibus, no tatame é melhor não “cruzar o caminho” do jiujiteiro, que coleciona quatro medalhas de ouro e três cinturões, na categoria faixa roxa, adulto – 100 quilos. No último sábado (5), o rodoviário subiu ao topo do pódio ao vencer o Campeonato Panamericano, da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico (CBJJO).

“O encontro com o esporte aconteceu graças a uma recomendação médica, há seis anos. Pouco tempo depois, se tornou uma paixão. Comecei a aprender todas as técnicas e, com respeito, dedicação e incentivo dos treinadores, comecei a sentir o desejo em disputar campeonatos, sendo este, o sétimo”, disse Marco Antônio.

Além da conquista na Vila Olímpica, em Deodoro, no Rio de Janeiro, o motorista da linha de ônibus 100 – Rodoviária Bingen, obteve os mesmos 100% de aproveitamento nos últimos campeonatos disputados, sendo o Brasileiro, Mundial e Sul-Americano. “O jiu-jitsu ajuda na autoestima e faz você acreditar em si mesmo. Ele não é determinado pela força, mas pela técnica”, disse.

“Mão de Ferro” agora se prepara para mais uma competição, que acontece em novembro, na Arena da Juventude, na capital. “Já estou treinando firme para o World Cup e espero trazer mais uma medalha de ouro para a nossa cidade e para o bairro Independência, incentivando cada vez mais a prática esportiva na vida das pessoas, seja criança ou adulto”, concluiu.