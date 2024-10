Homens presos no Retiro - Foto: Divulgação/105ª DP

Publicado 11/10/2024 12:56

Petrópolis - Dois homens que estavam cortando fios de um poste no Retiro foram presos pela Polícia Civil na madrugada desta sexta-feira (11). Os indivíduos foram capturados em flagrante na Rua Felipe Camarão.

Segundo a 105ª DP, os agentes foram verificar uma denúncia realizada e viram um automóvel estacionado próximo a um poste com dois homens no interior. Próximo ao veículo, diversos cabos de energia estavam cortados e pendurados. Na abordagem, os policiais encontraram uma grande quantidade de cabos dentro do carro, um equipamento cilíndrico semelhante ao que estava na rede, e ferramentas de corte de grande porte. Os acusados confessaram que estavam furtando os cabos para vender.

O veículo, junto ao material apreendido, e os homens foram levados para a delegacia.