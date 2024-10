Rubens fez pronunciamento em vídeo - Foto: Reprodução

Rubens fez pronunciamento em vídeoFoto: Reprodução

Publicado 11/10/2024 13:26

Petrópolis - O atual prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo (PSB), anunciou que não irá apoiar nenhum dos candidatos que disputam o segundo turno das eleições no município. O comunicado foi feito após reunião da Executiva Municipal do partido.

No anúncio, o PSB agradeceu os 27.178 eleitores que votaram em Bomtempo, destacou que o candidato à reeleição deixou de ir ao segundo turno por uma diferença de 843 votos, e afirmou que o processo eleitoral foi maculado, por conta de "uma forte influência de pesquisas fraudulentas, divulgadas por grupos políticos irresponsáveis".



Em vídeo, Rubens falou sobre os candidatos que seguem na disputa pela Prefeitura. "Temos clareza que, de fato, a candidatura do Hingo Hammes não representa absolutamente nada que a gente se identifica. Muito pelo contrário, é um atraso, um retrocesso a tudo aquilo que aconteceu no governo Bernardo Rossi. Com relação ao Yuri Moura, a gente até suporta a traição a mais de 20 mil petropolitanos que votaram nele, como eu, todos aqui, para deputado estadual. Até suporto a ingratidão, mas o mais difícil para a gente é o nosso maior legado que é a área da saúde. Ele não poderia jamais usar as redes sociais para dizer que existe uma fila de mamografia com mais de oito mil mulheres aguardando. Isso é um absurdo total. Sabemos que a fila está zerada há mais de dois anos. E ele não se retratou em momento algum. No seu programa de governo, não colocou uma linha sequer sobre nosso maior hospital público, que acabamos de reconstruir, que é o Hospital Alcides Carneiro", afirmou.



O PSB ainda destacou que não abrirá mão de seu papel de acompanhar a próxima gestão com olhar atento à defesa dos interesses da cidade, através de uma oposição consequente e uma fiscalização permanente.