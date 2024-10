Leão Guerreiro - Foto: Henrique Lima

Leão GuerreiroFoto: Henrique Lima

Publicado 11/10/2024 19:37

Petrópolis - Neste sábado (12), o Serrano irá receber o Artsul em partida da Série B1 do Campeonato Carioca, às 15h, no Estádio Atílio Marotti. O evento, que marca o Dia das Crianças, terá ações especiais, com presença do mascote, brindes e desafios,

Crianças até 12 anos não pagam entrada para a partida, e os ingressos para os adultos serão comercializados na bilheteria do estádio, com valores a partir de R$ 10.



"A nossa casa é lugar para as famílias curtirem um sábado especial, de futebol e diversão para crianças e adultos. Ter o torcedor serranista de todas as idades ao nosso lado é fundamental para um Serrano forte em todos os âmbitos, fazendo jus à tradição de 109 anos do nosso Leão da Serra ", afirmou Kleber Leite Filho, Diretor da Interfut.

O duelo pode valer a liderança para o Leão da Serra em caso de vitória e tropeços de equipes rivais. Quem não for ao Atilhão poderá acompanhar as emoções do duelo pela TV Leão da Serra, com transmissão ao vivo e com imagens pelo YouTube do clube.