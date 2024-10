Cerca de 250kg foram arrecadados - Foto: Divulgação/Teatro Imperial

Publicado 16/10/2024 15:48

Petrópolis - Com sessões esgotadas em Petrópolis no último domingo (13), a visita do comediante Afonso Padilha ao Teatro Imperial, também teve o cunho social. Através dos ingressos solidários, que têm preços mais acessíveis mediante a doação de um kg de alimento não perecível, foram cerca de 250kg em itens, que foram destinados à Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a APPO.

Feijão, arroz, farinha de trigo e de mandioca, fubá, macarrão e sal, fazem parte do montante, que vai auxiliar nas ações junto à pacientes em tratamento contra o câncer de Petrópolis e de municípios vizinhos da região serrana. Os itens também são destinados a famílias que são acompanhadas pela instituição e recebem apoio mensal, através de cestas básicas.

“Esses alimentos são de extrema importância para os pacientes acolhidos na Casa de Apoio, pois garantem uma alimentação adequada durante o período de tratamento. Além disso, também são essenciais para a montagem das cestas básicas, que mensalmente atendem outros pacientes acompanhados pelo setor social da APPO. Essa contribuição faz uma grande diferença no cuidado e no bem-estar daqueles que enfrentam o câncer, oferecendo um suporte alimentar fundamental em um momento tão delicado”, disse a presidente da APPO, Ana Cristina Coelho Mattos.

O trabalho faz parte de uma série de ações do Teatro Imperial na busca pela democratização do acesso a cena cultural da cidade, investindo em parcerias que possam permitir que todas as classes e públicos acompanhem as atividades. Ainda este mês, no espetáculo “Eu, tu e eles”, da Cia de Dança Caio Nunes, acontece mais uma ação para apoiar a instituição. Os ingressos solidários serão disponibilizados mediante a entrega de um kg de alimento não perecível.

“Acreditamos que a arte tem o poder de transformar e por isso, unimos os nossos esforços em ser um espaço plural, que receba as mais diversas expressões culturais e possa potencializar essa voz em lugares diferentes, com um movimento de gratidão. Em diversos eventos que realizamos no Teatro Imperial, propomos essa abordagem social abrindo a venda dos ingressos solidários e de outros movimentos sociais. Diversas instituições já foram beneficiadas por nós, mas não poderíamos deixar de abraçar a causa do mês, que é o outubro rosa e o brilhante trabalho, desempenhado com seriedade e cuidado pela APPO”, destaca uma das diretoras do Teatro Imperial, a atriz Sabrina Korgut.

No último fim de semana, através de uma parceria com a Enel e o Governo do Estado, 60 alunos da COMAC participaram de forma gratuita do espetáculo “Divertidamente”, que contou com distribuição de pipoca, pirulitos e recepção especial aos pequenos e familiares.