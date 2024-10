Vacinação antirrábica em Petrópolis - Foto: Arquivo

Publicado 15/10/2024 15:40

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Coordenadoria de Vigilância Ambiental, realizará, no sábado (19), a terceira etapa da campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. A ação vai contemplar 18 comunidades, incluindo Vale das Videiras, Araras, Nogueira, Corrêas, Samambaia, Carangola, Retiro e Cascatinha. A meta é imunizar pelo menos 80% dos animais dessas localidades.

Segue a lista completa dos locais de vacinação, incluindo endereços e horários de funcionamento:



- Coreto vale das Videiras, de 9h às 14h

RJ 117 – Vale das Videiras

- Associação de Moradores do Malta, de 9h às 17h

Estrada Bernardo Coutinho, 9.435. Araras

– Igreja Nossa Senhora Aparecida, de 9h às 12h

Rua Agnero Barrero, s/n. Vista Alegre – Araras

- Associação de Moradores Santa Luzia, de 13h às 17h

Estrada do Mata Cavalo, próx ao nº 525. Araras

- Colégio Anglicano, de 9h às 17h

Estrada Bernardo Coutinho, 1.642. Araras

- Escola Municipal Lucia de Almeida Braga, de 9h às 12h

Rua Waldemar Vieira Afonso – Vale do Carangola

- Padaria da Bia - Poço dos Peixes, de 13h30 às 15h

Rua Bernardo Coutinho, próx ao 520. Araras

- Vila do Sossego – Na frente da Loja Art’s Rações, de 15h30 às 17h

Br 040 Km 65 – Vila do Sossego, 43

- Escola Municipal Madalena Tagliaferro, de 9h às 17h

Rua Capitão João Amâncio, 416. Castelo São Manoel

- Escola Municipal Nilton Santiago, de 9h às 17h

Avenida Leopoldina, 561. Nogueira

- CEI Sergio Ribeiro da Rocha, de 9h às 12h

Estrada do Palmital s/n. Ao lado do ponto final do ônibus Águas lindas – Nogueira

- Blocarte, de 13h às 17h

Estrada da Mineira, 1.723. Correas

- Escola Municipal Josemar Contage. De 9h às 17h

Rua Castro Alves, 80. Correas

- Associação de Moradores do Bonfim. De 9h às 17h

Rua Alexandre Antunes. Em frente ao nº 49. Bonfim

- Escola Municipal Marieta Gonçalves. De 9h às 17h

Rua Raimundo Norato Bruno de Lima, s/n. Bairro da Glória

- Capela Ascenção do Senhor. De 9h às 12h

Rua Luís Salomão Viana, 128. Samambaia

- Escola Paroquial do Loteamento Samabaia. De 13h às 17h

Rua João Augusto de Oliveira Filho, 28. Loteamento Samambaia

- SAD Cascatinha. De 9h às 17h

Rua Hyvio Naliato, 169. Cascatinha

- CEI Olívia Machado da Costa Nogueira. De 9h às 17h