Urnas eletrônicas sendo preparadasFoto: Divulgação/TRE-RJ

Publicado 17/10/2024 20:02

Petrópolis - Foi iniciado, no polo eleitoral de Petrópolis, o processo de preparação das urnas eletrônicas que serão utilizadas no 1º turno das eleições municipais. O polo irá preparar cerca de 900 urnas no município, passando por duas fases principais: a de geração de mídia e a de carga e lacração.



Na fase de geração de mídias, dados essenciais são gravados em dispositivos semelhantes a pen-drives. No 2º turno serão criadas apenas mídias de resultado de votação, contendo dados das chapas dos candidatos à prefeitura, como nome, foto e número de urna.



Durante a cerimônia de preparação, esses dados são inseridos nas urnas e representantes das entidades fiscalizadoras, como partidos políticos, OAB, Ministério Público, Polícia Federal, entre outros, podem acompanhar e auditar o processo, garantindo a transparência e a confiabilidade do procedimento. Após a inserção dos dados, as urnas também passam por testes para assegurar que estejam funcionando corretamente.

Com a configuração e os testes concluídos, todas as portas de acesso físico das urnas são lacradas com selos especiais da Casa da Moeda do Brasil, que possuem propriedades químicas que inibem tentativas de violação, indicando imediatamente qualquer remoção.



As urnas eletrônicas serão armazenadas em local seguro e transportadas para os locais de votação no final de semana das eleições. Elas são equipadas com sistemas que proíbem seu uso antes da data programada, garantindo a integridade do processo eleitoral.