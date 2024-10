Chef Paula Labaki - Foto: Divulgação

Publicado 18/10/2024 19:09

Petrópolis - Novembro vai chegar trazendo com ele o Petrópolis Gourmet, esse ano em sua 24ª edição com o tema "Sinfonia dos Sabores", celebrando a harmoniosa união entre a música e a culinária. E este ano, a chef Paula Labaki foi escolhida para assumir a curadoria do evento, idealizado e realizado pelo Petrópolis Convention & Visitors Bureau. Sua trajetória de sucesso com 40 anos dedicados à gastronomia somam um brilho especial ao festival. Reconhecida por dominar a arte do churrasco e por sua presença em renomados festivais e programas de TV, Labaki promete trazer sua paixão pela brasa para estimular as experiências gastronômicas inéditas pelas mãos dos talentosos chefs que participam do evento.

“O tema musical é maravilhoso”, reflete a chef Paula, que comanda o restaurante Fuego na Fazenda Marambaia, em Corrêas. Ela afirma que a curadoria é uma oportunidade de estabelecer sinergia com os demais chefs: “estou muito feliz, foi uma grande surpresa esse convite e teremos grandes momentos”, celebra. A chef está na telinha da TV no Direto da Brasa, programa do canal Sabor e Artes, desde 2020. E, atrás das câmeras, ela deu consultoria por seis temporadas para a versão brasileira do Masterchef, reality que é puro sucesso.

O Petrópolis Gourmet é reconhecido pelo Ministério do Turismo como o quinto maior festival gastronômico do país. Realizado entre os dias 08 e 24 de novembro, o evento reúne mais de 40 restaurantes, bares e delicatessens da cidade, com pratos que se propõem a ser verdadeiras "sinfonias" de sabores.

Para Samir el Ghaoui, presidente do Petrópolis Convention & Visitors Bureau, o tema é uma celebração da rica conexão da cidade com a música e as artes. “Queremos que este festival vá além da gastronomia. Ele é um reflexo da alma cultural de Petrópolis, e a sinergia entre a música e a cozinha vai proporcionar uma experiência única”, afirma.

Além dos menus elaborados especialmente para o evento, o festival também contará com atrações como o "Desafio dos Chefs", que colocará em destaque a criatividade e a habilidade técnica dos participantes. Outro ponto alto será o já tradicional "Festival Vai às Ruas", levando pratos da alta gastronomia para espaços públicos, promovendo uma interação direta entre chefs e público.

O presidente do PC&VB reforça a importância do Petrópolis Gourmet para o turismo da cidade: “O evento não só atrai turistas, mas também promove os produtos locais e o talento dos nossos chefs. É um momento em que Petrópolis se coloca como um destino de destaque para quem busca experiências gastronômicas e culturais”.

Com oficinas culinárias, competições e apresentações musicais, a 24ª edição do Petrópolis Gourmet promete encantar os sentidos dos visitantes e manter viva a tradição de inovar a cada ano. Como destaca Samir el Ghaoui, a cada ano o festival se envolve mais e mais com o público seja nos estabelecimentos participantes ou nas atividades em espaços parceiros ou ao ar livre, uma oportunidade de conhecer a alta gastronomia. “O festival é da cidade e, portanto, o morador tem que estar presente, celebrando e mantendo viva essa tradição”.

Paula Labaki: conhecimento, brasa e paixão

Com uma trajetória marcada por estudos e pesquisas aprofundadas, Paula Labaki construiu seu nome não apenas pela paixão pelo fogo, mas pela incessante busca por conhecimento. Sua carreira inclui passagens por renomadas cozinhas internacionais, como o Per Se, em Nova York, sob a batuta de Thomas Keller, e o Clube Francês, em Buenos Aires. Nessas experiências, Paula não só aprimorou suas técnicas de brasa, mas mergulhou no universo dos ingredientes, desde as minúcias das plantações até os processos de criação dos animais.

Essa dedicação à origem e qualidade dos produtos a transformou em uma referência no universo da gastronomia, consolidando sua fama como uma chef que domina a arte do fogo, sempre respeitando os processos naturais e as tradições ancestrais. No restaurante Fuego, na Fazenda Marambaia, ela aplica esses conhecimentos em pratos que hipnotizam com seus aromas e visual deslumbrante, como o fogo de chão com legumes e frutas pendurados em varais, uma verdadeira ode ao poder transformador do calor e da brasa.