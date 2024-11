Supercomputador Santos Dumont - Neila Rocha/MCTIC

Supercomputador Santos DumontNeila Rocha/MCTIC

Publicado 11/11/2024 23:12

Petrópolis - Devido ao transporte de novos equipamentos para o Supercomputador Santos Dumont, que sairão do RIOgaleão Cargas, no Rio de Janeiro, em direção ao Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), em Petrópolis, poderá haver retenção de tráfego na BR-040 na manhã de 12 de novembro 2024.

A B&A Logística Internacional será responsável pela operação, que envolve o transporte de cerca de 20 toneladas de equipamentos. O comboio será composto por três caminhões pneumáticos, três carros de escolta e dois veículos de apoio para empilhadeiras, com saída programada do RIOgaleão Cargas às 8h e chegada prevista ao LNCC até as 12h.

A velocidade máxima do comboio será de 60 km/h. No entanto, para minimizar o impacto no tráfego, será permitida a ultrapassagem, pois cada caminhão contará com escolta individual.