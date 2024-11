A entrada do evento é gratuita - Foto: Divulgação

Publicado 09/11/2024 08:12 | Atualizado 09/11/2024 17:14

Petrópolis - A Igreja Assembleia de Deus Ministério em Petrópolis realiza, neste fim de semana, o 26º Congresso Jovem da Umademp. Tradicional na cidade, neste ano a programação, aberta a todos os públicos, conta com muito louvor, dança, exposição da palavra de Deus e arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social. A entrada é franca. O templo fica localizado na Rua Visconde de Souza Franco, 202, localidade popularmente conhecida como Rua da Feira, no Centro.

Com o tema “Pela Graça”, a abertura do evento acontece no sábado (9), a partir das 18h, tendo como preletor, o pastor Leandro Cândido. No domingo (10), os jovens preparam a “Manhã com Deus”, com louvores e uma ministração do evangelista Walace Martins. O encerramento acontece às 18h, com diversas caravanas confirmadas, e a pregação da palavra de Deus através do pastor Moisés Geraldo.

“O tema escolhido trata sobre a fé e a salvação, mostrando o quanto somos dependentes da graça de Deus. Estamos felizes e com grandes expectativas, crendo que serão dois dias de tratamento e cura”, disse o diácono Daniel Luiz, líder da União de Mocidade da Assembleia de Deus Ministério em Petrópolis.

Investindo cada vez mais em programações para o público jovem, Robson Luiz da Silva, pastor presidente da igreja, falou sobre a importância do congresso. “Muitos que aqui iniciaram, hoje são pastores de igreja, inclusive eu. O congresso Umademp tem crescido a cada ano que passa e impactado a cidade, com um trabalho que tem o único objetivo de apresentar Jesus Cristo aos necessitados”, destacou o pastor.

Durante os dois dias, equipes voluntárias estarão recolhendo alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e água potável, que serão encaminhados, posteriormente, às famílias em situação de vulnerabilidade social, em Petrópolis. “Além do alimento espiritual, sabemos que muitas pessoas que hoje cultuam nas igrejas, estão com suas despensas vazias. Todas as doações serão destinadas aos irmãos que estejam passando por um momento de dificuldade”, concluiu Daniel.

O evento aberto a toda a população de Petrópolis tem a expectativa de receber cerca de 200 pessoas em cada horário. Para saber detalhes sobre a programação, basta acessar as redes sociais, através do @umademp2k24.