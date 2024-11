Centro de Cultura Raul de Leoni - Foto: Isabela Bentes

Petrópolis - A Casa D'Itália Anita Garibaldi realiza a terceira edição do Festival de Cinema Italiano em Petrópolis, que integra a 19ª edição do evento em âmbito nacional. Com início em 7 de novembro e término em 8 de dezembro, o festival promoverá sessões gratuitas em várias localidades do Brasil, exibindo uma seleção de 32 filmes, dos quais 18 são inéditos no país e concorrem ao prêmio do evento.

Em Petrópolis, o público poderá assistir às produções italianas na Sala Humberto Mauro do Centro de Cultura Raul de Leoni, no Cineclube da Casa Stefan Zweig e no Cineclube Raul Lopes (online). A novidade deste ano é a inclusão da Cinémathèque Caracol, recém-inaugurada na Avenida Ipiranga, como mais um ponto de exibição.

Sobre o Festival

Fundado por Nico Rossini e Erica Bernardini, com apoio da Câmara Italiana de Comércio de São Paulo (ITALCAM), o Festival de Cinema Italiano no Brasil teve sua primeira edição em 2005, como Semana de Cinema Italiano Contemporâneo. Desde então, o evento cresceu, consolidando-se como uma importante plataforma para a exibição e promoção da cinematografia italiana no Brasil.

Com o objetivo de aproximar o público brasileiro das obras italianas, o festival facilita o acesso a filmes que, muitas vezes, não chegam ao circuito comercial. Além disso, busca incentivar o intercâmbio cultural e a cooperação entre profissionais do cinema dos dois países, promovendo a distribuição de filmes e o desenvolvimento de coproduções.

O Festival de Cinema Italiano no Brasil é organizado pela Câmara Italiana de Comércio de São Paulo, enquanto a realização em Petrópolis conta com a CIAG – Casa D’Italia Anita Garibaldi, o Cineclube Raul Lopes e apoio da Prefeitura Municipal de Petrópolis. Para mais informações sobre a programação e os filmes, acesse o site

Programação e salas

SALA HUMBERTO MAURO

- 07/11, 19h – Un Mondo a Parte (Um Mundo à Parte, Riccardo Milani, Itália, 2024)

- 13/11, 19h – Il Piccolo Diavolo (O Pequeno Diabo, Roberto Benigni, Itália, 1988)

- 21/11, 19h – Lo Sceicco Bianco (Abismo de um Sonho, Federico Fellini, Itália, 1952)

- 27/11, 19h – E Se Mio Padre (E Se o Meu Pai, Itália, 2024)

- 29/11, 19h – …Altrimenti Ci Arrabbiamo! (A Dupla Explosiva, Itália, 1974)

- 05/12, 19h – Il Viaggio di Capitan Fracassa (A Viagem do Capitão Tornado, Ettore Scola, Itália, 1990)

- 06/12 – Un Altro Ferragosto (Mais Um Verão em Família, Paolo Virzi, Itália, 2024)

CINECLUBE RAUL LOPES – ONLINE

- 10/11, 19h – Guardas e Ladrões – Monicelli e Steno com Totò

- 17/11, 19h – O Penitente

- 22/11, 19h - O Ouro de Nápoles

- 24/11, 19h – Parece Bastante Paris

- 29/11, 19h – O Comum Sentido do Pudor

- 01/12, 19h – Nápoles Milionária

CINECLUBE DA CASA STEFAN ZWEIG

- 09/11, 17h – Toquinho

- 07/12, 17h – Il Capitano