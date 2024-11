Equipe tetracampeã consecutiva - Foto: Divulgação/LPD

Equipe tetracampeã consecutivaFoto: Divulgação/LPD

07/11/2024

Petrópolis - No último domingo (3), foram disputados os jogos finais do Campeonato Municipal de Voleibol Masculino de Petrópolis. O título da competição organizada pela Liga Petropolitana de Desportos (LPD) foi conquistado pelo EC Vera Cruz/Magé Voleibol, que foi campeão pela quarta vez consecutiva.

A grande final foi entre EC Vera Cruz/Magé Voleibol e EC Rio Preto, que disputava a decisão pela primeira vez, com a partida do título terminando com vitória por 2 sets a 0, com placares de 25 a 16 e 28 a 26. Nas semis, as equipes haviam se classificado com o EC Vera Cruz/Magé Voleibol vencendo o Carangola FC/Itaserra por 2 a 0, com 25 a 19 e 25 a 18, enquanto o EC Rio Preto superou o Laginha FC/Terê Vôlei, ganhando o primeiro set por 25 a 23, perdendo o segundo por 25 a 20, mas levando a melhor no tie-break por 15 a 12.

Responsável e técnico da equipe campeã, Paulo Bruno falou sobre o título da competição: “O campeonato engrandece o esporte no município. Já tem quatro anos que participamos representando o EC Vera Cruz e o nível técnico vem evoluindo muito, incentivando os jovens de Petrópolis à prática do esporte. Em especial, agradeço ao Vera Cruz pela parceria com o clube, a cada um dos nossos 20 atletas pela garra e dedicação dentro de quadra e com o nosso projeto, e, é claro, à toda a nossa torcida”.

Yan Astine, do EC Rio Preto, comentou a respeito do vice-campeonato da equipe: “Este ano foi muito especial para nós. O segundo lugar significou muito, pois nas últimas três edições conseguimos estar entre os quatro melhores, em um campeonato extremamente competitivo e disputado. Entramos sabendo que tínhamos condições de estarmos entre os quatro finalistas, tivemos algumas dificuldades ao longo do campeonato em jogar com o time completo, mas quando estávamos juntos, sabíamos que tínhamos condições de brigar com qualquer equipe e estamos gratos por esse objetivo. Gostaríamos de agradecer ao EC Rio Preto, à SETEL, aos jogadores e a cada pessoa que torceu para o nosso clube”.

O terceiro lugar da competição ficou com o Laginha FC/Terê Vôlei, que ganhou do Carangola FC/Itaserra por 2 a 0, com 25 a 20 e 27 a 25.