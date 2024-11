Reunião de transição de governo - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 06/11/2024

Petrópolis - Nesta terça-feira (5), foi realizada a primeira reunião de transição entre a equipe do governo atual e a do prefeito eleito, com foco na cooperação para restaurar a estabilidade financeira a que Petrópolis tem direito. O encontro foi conduzido pelo Secretário de Governo, Marcus São Thiago, que entregou um ofício detalhado à equipe de transição, contendo um diagnóstico completo da atual situação financeira de Petrópolis.



Durante a reunião, Marcus São Thiago enfatizou a necessidade de uma atuação conjunta para pacificar questões e assegurar o direito do município sobre os recursos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A cidade vem enfrentando sérios desafios devido à falta dos recursos do ICMS da GE-Celma, que, apesar de já ter sido garantido pela Justiça em favor de Petrópolis, permanece bloqueado por decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

O impacto dessa perda preocupa a administração atual, que alerta para as graves consequências ao fechamento do exercício fiscal. Com a retenção de mais de R$ 25 milhões mensais, a cidade enfrenta um cenário crítico que exige a mobilização de todos os setores da sociedade para que a decisão favorável da 4ª Vara Cível ao direito de Petrópolis seja respeitada. "Estamos empenhados em assegurar a sobrevivência financeira do município e contamos com a união de todos e apoio institucional para que essa situação seja resolvida," ressaltou o secretário de Governo Marcus São Thiago.



A reunião ocorreu de forma colaborativa, com ambas as equipes demonstrando comprometimento em encontrar soluções viáveis para a atual crise financeira. O governo atual reafirmou sua disposição em prestar todos os esclarecimentos necessários à equipe do prefeito eleito.