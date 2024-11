Van que será utilizada para o transporte de pacientes oncológicos - Foto: Divulgação/APPO

Van que será utilizada para o transporte de pacientes oncológicosFoto: Divulgação/APPO

Publicado 05/11/2024 20:01

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, em uma ação conjunta com a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO), lança na próxima segunda-feira o serviço Vai e Vem Oncologia, um transporte gratuito e exclusivo para atender os pacientes do primeiro distrito da cidade que necessitam de tratamento no Hospital Alcides Carneiro (HAC) e no Centro de Terapia Oncológica. Este serviço será destinado apenas aos pacientes que estão fazendo quimioterapia, visando facilitar o trajeto dos pacientes que residem no centro histórico até o Hospital Alcides Carneiro, onde são realizados os atendimentos, oferecendo uma alternativa segura e confortável para pessoas em vulnerabilidade física.

Para obter informações e realizar o cadastro no Vai e Vem Oncologia, os pacientes devem se dirigir à sala 25 do ambulatório do Hospital Alcides Carneiro, onde o atendimento está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. Este cadastro é essencial para garantir o uso do transporte durante o período de tratamento. A proposta de facilitar o deslocamento de pacientes oncológicos é uma demanda de longa data da APPO, que há mais de 30 anos se dedica ao apoio constante dos residentes da cidade em tratamento contra o câncer.

A van que realizará o serviço foi oficialmente entregue à APPO, e a Prefeitura assumirá todos os custos operacionais. A assistente social e presidente voluntária da APPO, Ana Cristina Coelho Matos, destaca que o serviço representa um avanço significativo para a qualidade de vida dos pacientes oncológicos, que muitas vezes enfrentam desconfortos físicos provocados pelo tratamento quimioterápico. A ação também ressalta o apoio do secretário de Saúde, Ricardo Patuléa, reforçando o compromisso da administração pública com o bem-estar e a segurança dos pacientes, criando um ambiente mais acolhedor e oferecendo a mobilidade necessária para aqueles que passam por momentos desafiadores.