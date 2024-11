Reunião em Brasília - Foto: Divulgação

Reunião em BrasíliaFoto: Divulgação

Publicado 31/10/2024 23:42

Petrópolis - O prefeito eleito de Petrópolis, Hingo Hammes, esteve nesta quarta-feira (30) em Brasília, onde se reuniu com o ministro do Turismo, Celso Sabino, para discutir estratégias que visam impulsionar o setor na cidade. Com um olhar voltado para o futuro e especialmente para o ano de 2025, Hingo acredita que o setor turístico pode ser uma fonte imediata de desenvolvimento econômico para Petrópolis.

Durante o encontro, Hingo apresentou ao ministro a necessidade urgente da construção de um Centro de Convenções no município, um espaço que poderá atrair eventos e congressos, contribuindo significativamente para o fluxo de turistas e a movimentação da economia local.

Além disso, foram abordadas questões relacionadas ao apoio no calendário de eventos da cidade, bem como a liberação de verbas já aprovadas pelo ministério para a conclusão das obras do Theatro Dom Pedro, um importante patrimônio cultural da cidade.

Acompanhado do secretário de Turismo do Estado, Gustavo Tutuca, do vereador Fred Procópio, do conselheiro nacional de turismo Cláudio Magnavita e de Rodrigo Paiva, da AssociEventos, Hingo reforçou a importância da colaboração entre os diferentes níveis de governo e a iniciativa privada para que Petrópolis possa se destacar como um dos destinos turísticos mais atrativos do Brasil.