Mostra Audiovisual de Petrópolis - Foto: Divulgação

Mostra Audiovisual de PetrópolisFoto: Divulgação

Publicado 30/10/2024 17:00

Petrópolis - A Mostra Audiovisual de Petrópolis chega à sua 14ª edição em dezembro e já realiza atividades pela cidade serrana. Nesta semana teve início uma série de ações em escolas da rede municipal de ensino, especialmente as unidades mais distantes do Centro Histórico, localizadas nos distritos. A atividade, além de apresentar o evento que acontece entre 3 e 7 de dezembro de 2024 no Centro Cultural Sesc Quitandinha, exibe uma seleção de curtas-metragens produzidos pelos jovens estudantes do curso técnico Ensino Médio Integrado em Produção de Áudio e Vídeo, do Colégio Estadual Dom Pedro II, entremeada por bate-papos com os jovens.

“As ações educativas têm como objetivo principal levar cinema e educação audiovisual para crianças e adolescentes que, muitas vezes, só têm esse tipo de acesso a equipamentos culturais nesse contexto. Queremos motivar os alunos da rede municipal a perceberem a importância de uma formação técnica integrada ao ensino médio, o que lhes possibilitará oportunidades tanto no mundo do trabalho como na formação continuada, até mesmo pra universidade”, explica a coordenadora de produção da MAP, Elaine Mayworm.

O EMI-AV, como ficou conhecido o curso, já disponibiliza inscrições para a 1ª série do Ensino Médio Técnico em 2025, a partir de novembro pelo site Matrícula Fácil da Secretaria Estadual de Educação. “Muitos jovens que estão no 9º ano do Ensino Fundamental não conhecem ainda o EMI-AV e essa é uma chance de saberem como o curso funciona, tirarem suas dúvidas e se motivarem a cursar um ensino médio técnico”, diz Elaine, que também é professora do Núcleo Técnico do curso.

As ações já foram promovidas nq Posse, com a Escola Municipalizada Moisés Furtado Bravo e Escola Municipal Beatriz Zaleski, com a participação do Circuito de Cinema Rural, além da Escola Paroquial do Loteamento Samambaia, no Cascatinha e a Escola Municipal Prof. Nilton São Thiago, em Nogueira. A primeira fase do circuito chega ao fim na Escola Municipalizada Hercília Moret, em Correas. Ao longo do mês de novembro, a ideia é atingir outras escolas de outras regiões da cidade, de modo a dar visibilidade às experiências vividas pelos jovens no curso e nas edições da MAP.

A 14ª edição da Mostra Audiovisual de Petrópolis foi contemplada no edital municipal de fomento à cultura Lei Paulo Gustavo em 2023, e tem entre seus realizadores o EMI-AV promovendo importantes ações de difusão e capacitação no campo audiovisual, reunindo sessões gratuitas de curtas e longas-metragens do circuito comercial, workshops, masterclass e debates, com profissionais tarimbados no mercado de cinema e TV.

Entre os artistas que já participaram de edições da Mostra estão Michel Melamed, Karine Teles, Ariclenes Barroso, Marcos Damigo, Leonardo Migliorin, Marcelo D2, Gigante Leo, Paulo Vespúcio, Letícia Spiller, Pedro Novaes, Carlos Bonow, Anne Celestino, Tom Karabachiam, Bernardo Marinho, e Valentina Herzage.

O Colégio Estadual Dom Pedro II é o único l do estado do Rio de Janeiro que possui Ensino Médio profissionalizante em Produção de Áudio e Vídeo. O curso forma profissionais com o objetivo de desempenhar atividades relacionadas ao audiovisual, tendo ao longo de mais de 14 anos, o total de 3 mil alunos contribuindo com produções para a mostra. Nas 13 edições do evento, foram exibidos em torno de 75 longas, mais de 150 curtas de universitários e ongs (com mais de 700 inscrições), e quase 300 curtas do EMI-AV. No período, foram realizadas cerca de 100 oficinas propostas e em torno de 250 mil pessoas direta e indiretamente atingidas.

Mesmo trabalhando com Petrópolis sendo seu território, sempre houve um grande intercâmbio de realizadores da região Sudeste, com maior foco na Baixada Fluminense, e a presença de obras e realizadores também de outras partes do país.