Bernardo Rossi comanda a Secretaria de Estado de Ambiente e SustentabilidadeFoto: Reprodução

Publicado 27/10/2024 20:22

Petrópolis - Bernardo Rossi, ex-prefeito de Petrópolis e atual secretário de Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro, parabenizou Hingo Hammes pela vitória na disputa pela Prefeitura de Petrópolis neste segundo turno de eleições municipais. Hingo foi o mais votado, com 74,74% dos votos válidos.

"Quero parabenizar o prefeito eleito de Petrópolis, Hingo Hammes, pelos mais de 108 mil votos! Hingo fez uma campanha limpa, sem ataques aos adversários e apresentando propostas para melhor a vida da população da cidade. Desejo que os próximos 4 anos de gestão sejam focados na nossa cidade e nas pessoas que aqui vivem", afirmou Rossi, em publicação nas redes sociais.

Bernardo ainda aproveitou para dizer que Hingo pode contar com ele e com o governador Cláudio Castro em sua gestão.



No governo Bernardo Rossi, Hammes foi secretário de Esportes do município entre 2017 e 2019. Nestas eleições, foi eleito tendo Baninho, que foi vice de Rossi, também como seu candidato a vice-prefeito.