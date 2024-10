Yuri votou no campus Benjamin Constant da UCP - Foto: Divulgação

Publicado 27/10/2024 15:31

Petrópolis - O candidato a prefeito, Yuri Moura (PSOL), votou no início da tarde na Universidade Católica de Petrópolis (UCP) da Benjamin Constant, acompanhado pela família e pelo vice Marco Novaes. Moura manifestou entusiasmo com a possibilidade de iniciar a transição de governo e destacou os principais desafios da cidade que pretende enfrentar em sua gestão, caso eleito.



"Estamos muito animados para começar o trabalho amanhã e já planejar a transição de governo. Janeiro vem com desafios, como o período de chuvas, e vamos ampliar o número de vagas e buscar parcerias com o governo federal para superarmos a crise financeira da cidade,” afirmou Yuri.



O vice Marco Novaes reforçou a importância do voto popular neste segundo turno, enfatizando a resposta da população em apoio à mudança. “Essa foi a vitória do povo, sem dúvida. Achavam que estava tudo definido, mas o povo deu sua resposta e nos colocou no segundo turno. Agora, nossa parte está feita, e estamos prontos para trabalhar ainda mais,” declarou Novaes.

Yuri ficou em segundo lugar no primeiro turno, com 28.001 votos, que representaram 17,77% dos votos válidos.