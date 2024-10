Motoristas passaram por treinamento - Foto: Divulgação

Motoristas passaram por treinamentoFoto: Divulgação

Publicado 23/10/2024 16:15

Petrópolis - Os motoristas da Cidade das Hortênsias passaram, na última semana, por um treinamento que destaca a importância da empatia no trânsito. Com palestra e atividades práticas, os mais de 100 rodoviários viveram experiências e desafios enfrentados pela sociedade durante os deslocamentos, desde o ciclista que está em meio ao trânsito, às dificuldades de locomoção de pessoas com deficiência.

A empresa abordou temas relacionados ao transporte seguro e consciente dos passageiros, dando ênfase à condução de crianças, idosos, grávidas, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além do transtorno espectro autista no transporte público. Questões comportamentais em trânsito também foram discutidas, em especial, sobre o cuidado com os ciclistas.

“Os motoristas puderam subir em uma bicicleta, com um ônibus passando próximo, tendo a percepção do ciclista em meio ao trânsito. Também disponibilizamos cadeira de rodas, para que pudessem entender como é a sensação das pessoas que utilizam o elevador do ônibus e vendamos os participantes, que tinham como meta, embarcar no veículo sem enxergar”, contou Valesca Rodrigues, psicóloga da empresa.

Segundo o motorista Marco Aurélio Ramos, de 44 anos, o treinamento reforçou as práticas já adotadas ao longo dos anos. “Sou motorista rodoviário há 24 anos e sempre é necessário rever conceitos, estar aberto para aprender o novo e colocar em prática todos os ensinamentos e orientações”, disse o profissional, atuante na Cidade das Hortênsias há um ano e meio.



O encontro ainda tratou pautas de interesse social, como os procedimentos adequados que devem ser adotados em casos de importunação sexual e racismo, esclarecendo dúvidas e oferecendo orientação aos rodoviários. O treinamento aconteceu na quinta (17) e sexta-feira (18), em dois horários. Ao todo, os motoristas foram divididos em quatro turmas.

“A missão da Cidade das Hortênsias é manter uma viagem segura e acolhedora. Para isso, é necessário ofertar todos os treinamentos disponíveis, para que os profissionais estejam, cada vez mais, qualificados e seguros a agir em qualquer situação no dia a dia, da melhor maneira e de forma empática”, concluiu Valesca Rodrigues.