Homem foi conduzido à 106ª DPFoto: Reprodução

Publicado 23/10/2024 16:10

Petrópolis - Na segunda-feira (21), a polícia prendeu um homem acusado de agredir fortemente uma mulher em Itaipava na última semana. O indivíduo foi abordado e identificado no Terminal Centro.

Segundo a Polícia Civil, na manhã do dia 13 de outubro, uma mulher foi encontrada em um terreno baldio com diversos ferimentos. Ela foi levada ao Hospital Santa Teresa, onde permanece internada. No caminho para o hospital, a vítima informou aos enfermeiros a identidade do agressor.



Na segunda, durante uma abordagem no Terminal Centro, a Polícia Militar e o Segurança Presente identificaram o homem e entraram em contato com a 106ª DP para verificar a situação. O acusado foi levado para a delegacia, onde apresentou sua versão dos fatos.

A polícia solicitou sua prisão cautelar, que foi deferida e cumprida.