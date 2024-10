Prisão foi feita por agentes da 105ª DP e do 26º BPM - Reprodução/Redes sociais

Publicado 23/10/2024 15:58

Petrópolis - Em ação conjunta, as polícias Civil e Militar apreenderam um adolescente acusado e envolvimento com o tráfico de drogas. Ele foi capturado, nesta segunda-feira (21), na Comunidade do Alemão.

Segundo as investigações, o adolescente atuava como olheiro do tráfico de drogas. Com ele foi apreendido um rádio transmissor usado para monitoramento na comunidade. No momento da ação, ele tentou fugir, mas foi localizado pelas equipes policiais.

O menor de idade foi conduzido para a 105ª DP.