Equipes do CDBVFoto: Divulgação

Publicado 23/10/2024 16:03

Petrópolis - A equipe de vôlei petropolitana CDBV doará mais de 90 quilos de alimentos não perecíveis para a APPO (Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos). A doação tem como objetivo ajudar a casa de apoio, que acolhe pessoas que realizam tratamento contra o câncer, em Petrópolis. A iniciativa foi realizada durante a Copa das Estrelas 2024, que aconteceu na Casa de Portugal nos dias 05, 12 e 13 de outubro.

Durante o torneio, o CDBV criou a campanha “Doar com amor”, em que atletas e torcedores foram incentivados a levarem alimentos não perecíveis. Ao final da competição, foram arrecadados mais de 90 quilos de alimentos, entre açúcar, café, arroz, feijão e fubá. De acordo com Diogo Batista, fundador do CDBV, além do auxílio, a campanha visa o cuidado com o próximo e o bem social. “Foi muito importante ter essa parceria. O esporte transforma vidas e com essa ação também pensamos no próximo e como podemos ajudar, mesmo com algo simples”, afirmou. Os alimentos estão em processo de separação e serão levados nesta semana em conjunto com os atletas participantes.

Além da doação, o CDBV também divulgou o trabalho realizado pela APPO durante os três dias de torneio, nas transmissões ao vivo pelo YouTube e nos produtos de divulgação oficial da competição, como banners e redes sociais. Para a Diretora de Relações Públicas da instituição, Gabi Andrade, a doação ajudará a diminuir as despesas neste período do mês. Na abertura oficial do torneio, no dia 5 de outubro, a APPO também esteve presente para falar sobre o trabalho que é feito desde 1992. “Foi com grande satisfação e alegria que a APPO receberá esses alimentos arrecadados por esse projeto e que serão importantes para as 30 pessoas que estão hospedadas em nossa casa de apoio e para mais 60 famílias que recebem cestas básicas da instituição”, comenta.

Pensando na importância e relevância que a APPO tem no município, o CDBV prestará apoio permanente à instituição. O CDBV disponibilizará um banner com a chave pix e o trabalho da APPO no centro de treinamento, localizado na Casa de Portugal. O objetivo é que atletas, pais, responsáveis e visitantes conheçam e colaborem com a iniciativa. A Copa das Estrelas 2024 contou com a participação de 84 atletas e com 5 categorias. A primeira edição foi realizada em 2023 no Coronel Veiga Futebol Clube. “Nosso objetivo é ampliar ainda mais essa parceria e na temporada que vem, termos ainda mais alimentas para doação” finalizou Diogo Batista.