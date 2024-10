Mulher foi levada para a 106ª DP, em Itaipava - Foto: Reprodução

Publicado 24/10/2024 21:42

Petrópolis - A Polícia Civil, nesta quarta-feira (23), prendeu, em Corrêas, uma mulher que tentava realizar fraude bancária em uma agência do bairro. A acusada, de 59 anos, foi capturada ainda no banco, munida do documento falso que usava para tentar cometer o crime.

Aos policiais, a mulher admitiu que foi até a agência com o documento em nome de outra pessoa para sacar o benefício do INSS. A acusada é moradora de Realengo, no Rio, e foi a Petrópolis apenas para tentar o saque fraudulento.

A mulher já responde pelos crimes de estelionato e uso de documento falso, além de falsidade ideológica, falsificação de documento público e crime eleitoral.