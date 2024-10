Sistema está sendo testado pela empresa - Foto: Divulgação

Sistema está sendo testado pela empresaFoto: Divulgação

Publicado 24/10/2024 22:02

Petrópolis - A Turp Transporte deu início, nesta quarta-feira (23), aos testes de pagamento da tarifa de ônibus por meio do Pix. A nova modalidade está disponível no ônibus 6830, que opera a linha 700 – Terminal Itaipava, podendo ser ampliada nas próximas semanas, mediante aprovação durante as análises. O ValidaPix, que já atende grandes marcas nacionais, faz em Petrópolis o primeiro teste no transporte público, oferecendo embarque fácil, rápido e seguro aos passageiros.

A empresa de ônibus deu o nome “TurPix” ao produto e adesivou o coletivo, instruindo o passageiro. Os rodoviários que atuam na linha também receberam treinamento e, neste primeiro momento, passam a utilizar uniforme alusivo à novidade. Segundo o motorista Luan Senra, o procedimento é prático e segue uma tendência nacional.

“Hoje em dia, muitas pessoas não andam com dinheiro em espécie. Dessa forma, a maioria já está acostumada a efetuar pagamentos via Pix, utilizando QR Code. A máquina fica próxima ao motorista e, após a conclusão da transação, um sinal sonoro autoriza a liberação da roleta. O passageiro recebe no próprio celular o comprovante de pagamento”, explicou o rodoviário.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o Pix foi o meio de pagamento mais usado no país, no ano passado. No transporte público em Petrópolis, atualmente, o número de transações em dinheiro representa menos de 20%. Dessa forma, a cada 10 passageiros, no máximo, apenas dois realizam o pagamento em dinheiro nos ônibus.

“A Turp gosta de inovar e fica atenta às mais atuais tecnologias disponíveis no mercado. Nós investimos em veículos, ferramentas e recursos, na busca por mais segurança e conforto nos deslocamentos, tornando as viagens mais atraentes. O Pix é uma necessidade constatada. Durante os testes, avaliaremos a viabilidade técnica e também a aprovação do passageiro, para uma possível ampliação do serviço em toda a frota”, disse Jean Moraes, diretor da empresa.

O ValidaPix foi criado em 2023, no município de Capanema, no Paraná. Em seu primeiro ano de fundação, deu início ao atendimento de grandes empresas no país, validando mais de R$ 200 milhões de pagamentos via PIX, representando 98 mil transações mensais, uma a cada 20 segundos. Para Yuri José Aquino, de 25 anos, fundador do ValidaPix, a escolha pela Turp Transporte se deu mediante à busca da operadora de ônibus por novas tecnologias e serviços no mercado.

“Sabemos que a Turp é uma operadora aberta às inovações. Por isso, conhecemos de perto o funcionamento dos ônibus e percebemos que era viável a instalação do equipamento. Desenvolvemos o projeto, que já está sendo testado. O ValidaPix é uma camada de segurança, que faz integração diretamente com a conta bancária da empresa, através do sistema Android, entregando toda a gestão de pagamentos à empresa de ônibus”, explicou.

A nova forma de pagamento começou a receber os primeiros elogios dos clientes, na tarde de hoje. “Vai facilitar a vida de muita gente. Eu, por exemplo, não tenho o hábito de andar com dinheiro em espécie”, disse a passageira Maria Eduarda Melo, de 20 anos, que é estagiária e utiliza todos os dias a linha 700. “Não vou passar mais sufoco, caso não tenha dinheiro em mão”, concluiu.