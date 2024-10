Hingo Hammes votou na Paróquia Santa Clara - Foto: Divulgação

Publicado 27/10/2024 13:41

Petrópolis - O candidato à Prefeitura de Petrópolis, Hingo Hammes (PP), votou por volta das 10h deste domingo (27), na Paróquia Santa Clara, localizada na Rua Coronel Veiga. O candidato estava acompanhado de Letícia, sua esposa, e de Hian, seu filho.

No local, Hingo cumprimentou apoiadores que estavam presentes na zona eleitoral e falou sobre gratidão e respeito a todas as visões políticas neste segundo turno.

No primeiro turno, Hingo Hammes foi o candidato com mais votos no município, com 78.734, representando 49,96% dos votos válidos. A última pesquisa divulgada , realizada pelo instituto Prefab Future, aponta o favoritismo do candidato do PP, com 72,6% dos votos válidos.