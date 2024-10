Hingo (à esquerda) lidera a pesquisa, enquanto Yuri (à direita) fica em segundo - Foto: Reprodução

Hingo (à esquerda) lidera a pesquisa, enquanto Yuri (à direita) fica em segundoFoto: Reprodução

Publicado 26/10/2024 12:22

Petrópolis - Uma nova pesquisa realizada pelo instituto Prefab Future coloca Hingo Hammes (PP) na liderança da disputa em segundo turno pela Prefeitura de Petrópolis, com 72,6% dos votos válidos. Yuri (PSOL) aparece com 27,4%. A margem de erro é de 3,1%, para mais ou para menos, é o nível de confiança é de 95%.

No voto espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Hingo aparece com 50,5% contra 17% de Yuri. No modelo induzido, com os nomes sendo apresentados aos entrevistados, Hingo Hammes tem 57,5%, enquanto Yuri tem 21,7%.

A pesquisa foi encomendada pelo portal Agenda do Poder e realizada no município no dia 25 de outubro, com mil entrevistas sendo feitas. O registro no Tribunal Superior Eleitoral foi no número RJ-04188/2024.

ESPONTÂNEA

Hingo Hammes............................... 50,5%

Yuri Moura........................................ 17%

NS/Indeciso................................... 22.5%

Branco ou Nulo................................. 10%

ESTIMULADA

Hingo Hammes............................... 57,5%

Yuri Moura..................................... 21,7%

NS/Indeciso..................................... 8,9%

Branco ou Nulo............................... 11,9%

REJEIÇÃO

Yuri Moura..................................... 40,7%

Hingo Hammes............................... 14,4%

Não rejeita nenhum......................... 21,4%

NS/Indeciso.................................... 23,5%