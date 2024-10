Veículos foram entregues - Foto: Divulgação

Publicado 29/10/2024 15:34

Petrópolis - Na última sexta-feira (25), a Prefeitura realizou a segunda etapa de entregas de equipamentos para as instituições de assistência social da sociedade civil. Veículos, mobiliário e equipamentos eletrônicos foram entregues para 12 instituições.

A ação é fruto de um investimento de emendas parlamentares com contrapartida da Prefeitura. Antes desta entrega, uma já havia sido realizada em julho. Agora, outra deve ser feita ainda neste ano, totalizando um investimento de R$ 3,3 milhões.



“Um investimento para beneficiar quem está lá na ponta. Aqueles que mais precisam. Esses equipamentos dão mais estrutura para essas instituições trabalharem”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



As 12 instituições beneficiadas pelos equipamentos são: Apae, Mitra, CDDH (Centro de Defesa dos Direitos Humanos), Sadias, Terra Santa, São Charbel, Gaape (Grupo Amigos dos Autistas de Petrópolis), Oficina de Jesus, Pestalozzi, Lar de Crianças, Fundação Educandário Princesa Isabel e APPO (Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos).



A entrega foi realizada na sede do Sisep (Sindicado dos Servidores de Petrópolis) e contou com a presença do prefeito Rubens Bomtempo, de secretários de governo e de representantes das instituições beneficiadas.



“Temos muito orgulho de ter, nesta gestão, viabilizado essas entregas. Conhecemos essas instituições, conhecemos os assistidos, sabemos da importância desse trabalho”, disse a secretária de Assistência Social, Valesca Gonçalves.