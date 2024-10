TEDxPetrópolis - Foto: Thainá Delgado

Publicado 30/10/2024 16:53

Petrópolis - Novas e velhas ideias, memória e identidade, dicas da natureza para reinvenção das cidades, raiva transformada em ação social, valorizar a cultura para resistir e os desafios da empatia na modernidade, foram alguns dos temas propostos nos três blocos de talks, que reuniram influentes personalidades petropolitanas e de outras partes do Brasil. A quarta edição do TEDxPetrópolis retornou após quatro anos de pausa com o tema [re]existir e foi conduzido pela mestre de cerimônias Tatiana D’angelo.



Uma tarde, 12 talks

O primeiro bloco, o Identidade, começou com a jornalista, escritora e pesquisadora Petropolitana Carolina Freitas, que falou sobre o seu projeto Petrópolis Sob Lentes e da importância de manter a memória, em todas as suas instâncias, viva.

Carolina foi seguida do influenciador e cozinheiro Gabriel Frazão, que relembrou a vivência que teve durante as catástrofes climáticas de 2022 e que o impulsionaram ainda mais a resgatar e incentivar a importância e as delícias de consumir no comércio local.



Já Ladmir Carvalho, presidente e um dos fundadores da Alterdata Software compartilhou com o público tudo que gostaria de saber quando fundou a empresa, 25 anos atrás.



Para finalizar o bloco identidade, o testemunho de vida de Pamela Mércia que levou reflexões sobre o racismo ambiental. Pamela destacou ainda como a raiva e a empatia foram molas propulsoras para a criação do Instituto Todos Juntos Ninguém Sozinho, durante a pandemia da Covid-19.



No segundo bloco, o Resiliência, Jorge Peron, gerente de Sustentabilidade da Firjan, chamou a atenção dos presentes para a integração da natureza e da arquitetura tradicional como alternativa para um futuro mais sustentável.



Já a jornalista especialista em saúde, Carolina Marcelino, impactou o público ao chamar a atenção para os problemas causados pelas fake news e pela desinformação na área da saúde.



Anamarina Abrantes, gerente de Marketing da Netfliz colocou toda a sua paixão em uma talk que destacou a importância da resiliência, da cultura e de elementos de familiaridade para uma conexão eficaz.



Antônio Tadeu Gomes, pesquisador do LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica, fechou o bloco abordando a capacidade do uso das tecnologias para criar um novo futuro.



O terceiro e último bloco, Ressurgir, começou com Ricardo Bräutigam, o Cadinho, que contou sobre a sua trajetória de vida e sobre o Rock The Mountain, um dos maiores eventos realizados na cidade de Petrópolis.



Em seguida, Leonardo Gross, especialista em saúde digital, provocou os presentes para a importância de serem protagonistas da sua própria saúde e das inúmeras possibilidades com o avanço da tecnologia.



Mariana Uchôa levou o universo gamer para o TEDxPetrópolis e apresentou o projeto DiversiGames, desenvolvido em comunidades do Rio de Janeiro.



Julio Freitas finalizou o evento com um assunto caro e necessário: a empatia e o jogo Entre Mundos, que utiliza a tecnologia para aproximar, promover a autoconsciência e a atenção ao outro.



Espaços de ativação e atrações



Nos intervalos, os participantes puderam aproveitar os espaços de ativação, com projetos e apresentações das empresas parceiras desta edição. Alunos do CIEMS, Centro Interescolar Estadual Miécimo da Silva, que fica em Campo Grande, também estiveram presentes com dois projetos: Ecomonitor e o Cyberbô. Soluções simples, criativas e de baixo custo desenvolvidas por eles nas aulas de robótica, ministradas pela professora Norma Torres, com foco na sustentabilidade e no combate ao bullying e ao cyberbullying.



No espaço foram expostas as artes produzidas pela artista Nah Gabrich. Além de um painel, Nah simbolizou cada um dos speakers em um quadro veio de personalidade e com a cara do TEDxPetrópolis. Ao fim do evento, os palestrantes puderam levar os quadros como lembrança desta edição.



Nos intervalos, artistas petropolitanos entraram em cena: a poesia de Natalia Rinaldi, as músicas autorais e o carisma de Guilherme Stutz e, ao violino, Israel Pessoa, do Quarteto Petrópolis, finalizou o evento acompanhando o vídeo de encerramento, em um momento de grande emoção e contentamento para todos os presentes.



O evento contou também com as facilitações gráficas do Silvestre que, junto com a também facilitadora Daniela Vieira, registrou os principais momentos de cada talk em arte. Cada speaker também pode levar a sua facilitação gráfica como lembrança da edição 2024 do TEDxPetrópolis.



As talks contaram com interpretação em libras, feitas pelas intérpretes Gisele Deister e Roberta de Paula Wayand, que se revezavam a cada palestra.



A edição 2024 do TEDxPetrópolis foi transmitida ao vivo, pelo Estúdio Petrópolis, no site do TEDxPetrópolis. Nos intervalos, rolou o TEDx Podcast, por onde passaram palestrantes, organizadores, patrocinadores e apoiadores desta edição.



Sobre o TEDxPetrópolis 2024



O TEDxPetrópolis faz parte do TED, o maior ciclo de palestras do mundo, e é organizado de forma independente. Nesta edição cerca de 25 voluntários foram primordiais para que o evento fosse realizado, além dos patrocinadores e apoiadores.



O TEDxPetrópolis 2024 contou com patrocínio da ⁠Bordeaux, Pensi, Pátio Petrópolis Shopping, SerraBrasilis, Sicomercio, Sindturismo, Mudi, Bico da Bota, Mr. Hugo e Imune vacinas.



Apoio da Agência Pólen, Estúdio Petrópolis, FSI Internet, Casa Contemporânea Eventos, SSL, Just In Time, Brownie do To, Amarolatte, Teckno Coffee, Flores da Praça, Livraria Nobel, Eccaplan, Gráfica Suprema, A3 Gráfica, Papelaria Semadri, Lealtex, Patagônia Wines, Kochen azeites, Canastra Shop, Brittes Bakery, Boreal, Adega do Mineiro, Mr. Grill, Hotel York, Rede Kastel, CasaBlanca Hotel e Hotel Gallardin Palace Hotel. Parceiros de mídia: Intertv, R2OOH, SouPetrópolis, TribunaFM, Divã Empreendedor, Mailchimp e Petro Dicas.



Parceiros institucionais: Prefeitura de Petrópolis, ACEP, BNI, Polo de Experiências da Rua 16 de Março, Petrópolis Conventin & Visitors Bureau. Parceiro Cultural: Centro Cultural Sesc Quitandinha.



Em breve todas as talks vão estar disponíveis no Youtube do TED Global, na playlist TEDxPetropolis2024, e no site do TEDxPetrópolis. Os episódios do TEDx Podcast também vão para o site do TEDxPetrópolis. Para saber mais, acesse as redes sociais @tedxpetropolis.