Apresentação será no Dia de Finados - Foto: Divulgação

Apresentação será no Dia de FinadosFoto: Divulgação

Publicado 30/10/2024 17:06

Petrópolis - No Dia de Finados, lembrado em 2 de novembro, Petrópolis será palco de uma celebração emocionante e espiritual com a apresentação do Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart, uma das mais poderosas e comoventes obras sacras da história da música. O concerto gratuito, acontecerá na Igreja Sagrado Coração de Jesus, às 19h, e reunirá a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e os renomados Coral dos Canarinhos e Coral das Meninas dos Canarinhos de Petrópolis.

Em um ano marcante, no qual a Orquestra Sinfônica da UFRJ comemora seu centenário, este concerto se torna ainda mais simbólico. Sob a regência de Marco Aurélio Lischt, do Coral dos Canarinhos, o público será conduzido por uma viagem musical de 50 minutos que celebram a vida, a memória e a transcendência.

O Réquiem de Mozart, uma obra composta em 1791, é reconhecido por sua profundidade emocional e espiritual. Com suas melodias que evocam sentimentos de dor, esperança e redenção, o concerto é uma verdadeira missa em homenagem aos que já se foram, reforçando a atmosfera de reflexão e conexão que o Dia de Finados inspira.

A apresentação contará com a participação de talentosos solistas, que darão vida a cada parte desta obra monumental. A beleza da música aliada à acústica da Igreja Sagrado Coração de Jesus promete criar uma experiência inesquecível para todos os presentes. "Trazer uma obra como o Réquiem de Mozart para Petrópolis, no Dia de Finados, não é apenas uma homenagem aos nossos entes queridos, mas também um presente artístico para a cidade. O concerto une tradição e emoção de uma forma que só a música clássica consegue proporcionar”, enfatiza Marco Aurélio Lischt, maestro do Coral dos Canarinhos.

O concerto é uma oportunidade única de vivenciar a grandiosidade da música clássica em uma das datas mais significativas do calendário. “Interpretar o Réquiem de Mozart é uma oportunidade única de conectarmos o público a essa obra de profundo significado espiritual. A música tem o poder de consolar e elevar, e acredito que será uma experiência muito especial para todos que estiverem presentes”, afirmou o maestro.

Uma primeira apresentação acontece no dia 31 de outubro, na Igreja São Francisco de Paula, no Rio de Janeiro, e a segunda no dia 2 de novembro, na Igreja Sagrado Coração de Jesus, em Petrópolis. Ambas gratuitas.