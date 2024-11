Construção irregular no Itamarati - Foto: Divulgação/Linha Verde

Construção irregular no ItamaratiFoto: Divulgação/Linha Verde

Publicado 31/10/2024 23:14

Petrópolis - Policiais do Comando de Polícia Ambiental identificaram, no Itamarati, a construção irregular de uma casa que estava degradando cerca de 200 metros quadrados de área. A ação foi possível após uma denúncia de crime ambiental feita ao Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente.

Os agentes foram até a Rua José Timóteo Caldaras, onde a obra em andamento foi identificada. Após contato com o proprietário, os policiais militares da 5ª UPAm foram informados de que não havia nenhuma licença ambiental ou documentação pertinente para a atividade ali desenvolvida. Diante dos fatos e com base nos artigos 38 e 60 da lei 9605/98, os agentes procederam à 105ª DP, onde a ocorrência foi registrada.



Dados do programa Linha Verde mostram que neste ano, foram cadastradas cerca de 19 mil denúncias de crimes ambientais no Estado do RJ, sendo 510 vindas do município de Petrópolis. Em todo o ano passado, em Petrópolis, foram 420, ou seja, um aumento de mais de 21% se comparados os anos de 2024 e 2023.