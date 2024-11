Orquestra Teatro Imperial - Foto: Divulgação

Orquestra Teatro ImperialFoto: Divulgação

Publicado 05/11/2024 19:39

Petrópolis - O Teatro Imperial, um dos maiores e mais modernos espaços culturais da região serrana, inicia uma nova fase ao anunciar a criação de sua orquestra residente. Com regência dos maestros petropolitanos Felipe Galdino e Raphael Muniz, a Orquestra Teatro Imperial vai selecionar alunos musicistas que queiram aprofundar seus estudos com encontros semanais e prática colaborativa.

Com a gestão da Natureza Produções, de Paulo Lopez e Sabrina Korgut , a iniciativa reafirma o compromisso do Teatro Imperial com o acesso às expressões artísticas e a formação cultural. “A presença de uma orquestra residente oferece à comunidade artística um espaço de desenvolvimento e expressão, promovendo o crescimento da cultura musical na cidade e ampliando o acesso ao estudo de repertórios variados, essencial para a formação de novos talentos”, conta Sabrina.

"A criação de uma orquestra residente em Petrópolis será um impacto extremamente positivo para a cidade e para a formação de nossos músicos, oferecendo um repertório mais profundo e enriquecedor. Essa iniciativa não apenas possibilitará aos alunos uma vivência prática, mas também promoverá o desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais em um ambiente de ensaio colaborativo. Com isso, fortalecemos o Teatro Imperial e ampliamos as oportunidades culturais, atraindo novos públicos e cumprindo uma das funções mais importantes de um teatro", conta o maestro Felipe Galdino.

Chamamento para Audições

As audições para integrar a orquestra estão abertas a jovens músicos petropolitanos ou residentes na cidade, a partir de 16 anos. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 8 de novembro pelo e-mail: orquestrateatroimperial@gmail.com.

Os requisitos para participar do processo seletivo incluem:

- Idade mínima de 16 anos (menores de idade deverão ter autorização dos responsáveis);

- Residência em Petrópolis;

- Instrumento próprio;

- Disponibilidade para ensaios semanais, às segundas-feiras, às 19h;

- Tocar instrumentos da família das cordas friccionadas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo acústico) ou da família das madeiras (flauta, clarineta, oboé e fagote).

Durante as audições presenciais, os candidatos serão avaliados em uma prova prática, onde devem apresentar:

1. Peça de livre escolha em seu instrumento;

2. Leitura à primeira vista no instrumento;

3. Leitura rítmica e solfejo.