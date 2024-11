EC Rio Preto é uma das quatro equipes semifinalistas - Foto: Divulgação/LPD

Publicado 01/11/2024 15:54

Publicado 01/11/2024 15:54

Petrópolis - Neste domingo (3), o Ginásio Hélio Fiuza, do SC Magnólia, será palco das semifinais do Campeonato Municipal de Voleibol Masculino de Petrópolis. Em partidas únicas, quatro equipes buscam a vaga na grande decisão da competição.

O primeiro confronto será às 12h30, entre Laginha FC/Terê Vôlei e EC Rio Preto. Em seguida, EC Vera Cruz/Magé Voleibol e Carangola FC/Itaserra se enfrentam para decidir quem garante a outra vaga na final.

Na primeira fase, as equipes semifinalistas já haviam se enfrentado. O jogo entre Laginha FC/Terê Vôlei foi em 15 de setembro e teve o Terê Vôlei levando a melhor, com 25 a 16 e 25 a 18. O duelo da fase inicial entre Carangola FC/Itaserra e Vera Cruz/Magé Voleibol foi na última rodada, com vitória do Itaserra por 2 sets a 1, ganhando o primeiro por 25 a 22, perdendo depois por 25 a 20, mas vencendo no tie-break por 15 a 10.

No último ano, o EC Vera Cruz/Magé Voleibol se sagrou campeão do torneio, conquistando o tricampeonato consecutivo da competição, ao derrotar a equipe do EC Cascatinha/Três Rios por 2 sets a 0, com 25 a 18 e 25 a 21.