Veículo foi vandalizadoFoto: Divulgação

Publicado 04/11/2024 21:42 | Atualizado 04/11/2024 21:42

Petrópolis - Um caso de violência no trânsito foi registrado, na noite de sábado (2), em Corrêas. Os suspeitos, após provocarem uma série de irregularidades na pista, vandalizaram o coletivo e agrediram um dos rodoviários da Turp Transporte. A viagem precisou ser interrompida e o ônibus encaminhado à delegacia do Retiro, para o registro de ocorrência. Os profissionais da empresa passam bem e imagens de monitoramento do coletivo vão auxiliar nas investigações.

O ônibus que opera a linha 602 – Vale das Videiras saía do Terminal Corrêas, às 22h50, quando um veículo particular avançou o semáforo, que estava fechado para os veículos que trafegavam na pista principal da Estrada União e Indústria, quase colidindo no coletivo. Metros à frente, próximo à DIB, o carro realizou paradas bruscas na frente do ônibus, com a intenção de provocar colisão.

Logo em seguida, não satisfeito, o condutor do carro desceu do veículo, acompanhado por um homem que, juntos, tentaram invadir o coletivo, destruindo a porta de embarque. A dupla não conseguiu se aproximar do motorista do ônibus, partindo para cima de outro rodoviário, que teve parte do uniforme rasgado. Passageiros registraram, através de vídeos, a ação dos envolvidos, que fugiram posteriormente.

Diante do lamentável episódio, a Turp Transporte e o Setranspetro informaram que repudiam qualquer caso de agressão e vandalismo. As vítimas já estão recebendo todo o suporte e a empresa acredita que as medidas cabíveis serão adotadas pelas autoridades competentes, para que os responsáveis sejam identificados e devidamente punidos. Não é admissível este tipo de comportamento contra profissionais que estão prestando um serviço tão essencial para a sociedade.

Por fim, a Turp Transporte esclarece que a viagem foi imediatamente interrompida e os passageiros deslocados para outro coletivo. O ônibus envolvido no caso foi encaminhado à 105ª Delegacia de Polícia.