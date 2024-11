Apresentação do Plano de Contingência - Foto: Divulgação/PMP

Apresentação do Plano de ContingênciaFoto: Divulgação/PMP

Publicado 05/11/2024 19:49

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, apresentou o Plano de Contingência para o Verão 2024-2025, com foco na resposta e preparação para as fortes chuvas. Com o apoio de 52 órgãos, o plano visa coordenar esforços para enfrentar eventos típicos do período, como deslizamentos, inundações, queda de blocos rochosos, alagamentos, ventos fortes e tempestades.



“O trabalho em equipe e a integração entre os órgãos são fundamentais para garantir a segurança da nossa população durante o verão. Em dois anos e meio, nossa gestão não mediu esforços para estruturar a Defesa Civil, sempre priorizando a segurança e o cuidado com as pessoas. Este plano reafirma nosso compromisso de proteger cada petropolitano, agindo de forma preventiva para enfrentar as adversidades naturais que podem surgir,” disse o prefeito Rubens Bomtempo.



Inovações e equipamentos reforçam a segurança

Atualizado anualmente, o plano define as responsabilidades específicas de cada órgão envolvido e destaca avanços recentes na prevenção de desastres. Entre as inovações, destacam-se o aumento da equipe técnica com a contratação de meteorologista e hidróloga, o lançamento da ferramenta “Cell Broadcast” para comunicação em massa, a instalação de câmeras de monitoramento dos rios e a previsão de aquisição de um radar meteorológico para o município.



“Nosso objetivo é reduzir os riscos e garantir que a população esteja informada e pronta para enfrentar qualquer eventualidade. A participação da comunidade é fundamental”, reforça o secretário de Defesa Civil, Rodrigo Werner.



Orientações

A Defesa Civil reforça a importância da colaboração da população. Em casos de chuvas intensas, ao toque das sirenes de alerta, moradores em áreas de risco devem se dirigir imediatamente ao ponto de apoio mais próximo. “A segurança de todos depende da nossa colaboração e atenção às orientações. Não hesitem em buscar abrigo seguro ao sinal de alerta”, alerta a diretora técnica da Defesa Civil, Eduarda Conde.



Semana Municipal de Redução de Risco de Desastre

O Plano de Contingência será oficialmente apresentado durante a “Semana Municipal de Redução de Risco de Desastre”, que ocorrerá de 27 a 30 de novembro, com palestras, mesas temáticas e uma simulação de evacuação. O plano completo estará disponível no site da Prefeitura a partir desta terça-feira.