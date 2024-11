HAC premiado no 44º Prêmio Ser Humano da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) - Foto: Divulgação

HAC premiado no 44º Prêmio Ser Humano da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH)Foto: Divulgação

Publicado 05/11/2024 20:10

Petrópolis - O projeto Multiplicadores de Acessibilidade, promovido pela Prefeitura e implementado pelo Sehac em unidades como o Hospital Alcides Carneiro, UPAs, UPHs e UBSs, visa à promoção da inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência (PCD). A iniciativa foi selecionada para o 44º Prêmio Ser Humano da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), que anualmente reconhece práticas inovadoras de gestão de pessoas, destacando categorias como Desenvolvimento, ESG (Ambiental, Social e Governança) e Excelência Organizacional.



Compromisso com as políticas públicas de inclusão

“Esse reconhecimento nacional é extremamente gratificante, pois reforça as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência que temos promovido durante nossa gestão, como a da criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Doenças Raras, que busca implementar projetos que garantem mais dignidade para essas pessoas”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo.



Competindo com gigantes no cenário nacional

O Sehac disputou o prêmio ao lado de grandes empresas, como Vale, Petrobras, Energisa Minas, Volkswagen, Tim e MetrôRio, e chegou à fase final. A cerimônia de premiação aconteceu nesta terça-feira (30), no Rio Othon Palace, com a presença da gerente de Recursos Humanos do Sehac, Juliana Demétrio, e da acessibilista Cristiane Valessa, responsáveis pela implementação do projeto.



Acessibilidade e inclusão no Hospital Alcides Carneiro

O secretário de Saúde, Ricardo Patuléa, ressaltou o impacto das ações: “Esse reconhecimento por uma instituição como a ABRH nos enche de orgulho, especialmente por estarmos ao lado de projetos de multinacionais. Nos últimos dois anos, implementamos outras ações significativas, como a contratação de PCDs no Hospital Alcides Carneiro, que anteriormente não atendia nem à cota legal. Hoje temos uma política inclusiva que oferece oportunidades de trabalho para PCDs e atendimento acessível e humanizado”.



Capacitação e sensibilização dos profissionais

O programa Multiplicadores de Acessibilidade capacita profissionais do Sehac em Libras e em acessibilidade, oferecendo formação para a inclusão plena. Desde 2022, já formou mais de 180 profissionais para atender a pacientes, acompanhantes e funcionários com diversos tipos de deficiência – motora, neuroatípica e sensorial.



Avanços no atendimento prioritário e inclusivo

João José Cruz de Paula, diretor-presidente do Sehac, pontuou os avanços alcançados. “Estamos transformando a relação da cidade com as pessoas com deficiência, priorizando as necessidades de cada uma. Implantamos o atendimento prioritário com pulseiras girassol, consultas com intérpretes de Libras – inclusive online, 24 horas – e partos e cirurgias acessíveis. Esses avanços refletem não apenas empatia, mas também na responsabilidade social da nossa gestão. Essas iniciativas marcam um importante passo no compromisso com a inclusão e no respeito aos direitos de todos os cidadãos”.