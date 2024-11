Serrano empatou com o Pérolas Negras - Foto: Guilherme Silva

Serrano empatou com o Pérolas NegrasFoto: Guilherme Silva

Publicado 07/11/2024 16:50

Petrópolis - Nesta quarta-feira (6), o Serrano assegurou sua permanência na Série B1 do Campeonato Carioca após empatar em 2 a 2 com o Pérolas Negras no Estádio Atílio Marotti, em confronto válido pela 8ª rodada. O resultado foi suficiente para manter o Leão da Serra na divisão, enquanto o Belford Roxo foi rebaixado após derrota por 4 a 0 para o Artsul.

O Pérolas Negras abriu o placar com Caio Mello aos 11 minutos, mas Clayton empatou para o Serrano aos 33 minutos com um gol por cobertura. No segundo tempo, Clayton marcou novamente, driblando três adversários e chutando no ângulo, colocando o Serrano na frente. No entanto, Índio empatou o confronto nos acréscimos para o Pérolas Negras.

Com seis pontos, o Serrano se manteve à frente do Belford Roxo nos critérios de desempate. A equipe petropolitana encerra sua temporada enfrentando o Paduano na próxima terça-feira (12), às 15h, em local a ser definido e não pode mais ser ultrapassada, já que a equipe que ocupa a última posição já disputou todas as suas partidas.