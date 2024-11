Publicado 06/11/2024 18:00

Petrópolis - A Universidade Estácio de Sá, por meio de seu Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), realiza no próximo sábado (9), um mutirão de orientações jurídicas gratuitas no bairro Cascatinha, em Petrópolis. A ação é voltada para a população de baixa renda e conta com o apoio da ONG SOS SERRA, que colaborou na estrutura e divulgação do evento nas escolas e comunidades locais.

A iniciativa acontece no Centro Cultural Vereadora Wilma Borsato, localizado na antiga estação de trem de Cascatinha, na Rua Hylvio Naliato, 27, próximo ao supermercado Terê Frutas. Entre 10h e 13h, advogados e estagiários da Estácio estarão à disposição para orientar a população nas áreas de Direito Trabalhista, Cível, Consumidor e de Família, abordando temas como pensão alimentícia, guarda de crianças, direitos de visitação, benefícios assistenciais (BPC/LOAS), entre outros.

“A orientação jurídica visa esclarecer os direitos básicos e indicar os locais adequados para que a população possa efetivar esses direitos gratuitamente, como a Defensoria Pública e o próprio NPJ da Estácio”, explica o advogado Igor Carvalho, um dos coordenadores do evento. O NPJ da Universidade Estácio de Sá celebra 20 anos de atuação em Petrópolis e é liderado pelo Advogado Cristiano Augusto Nogueira, proporcionando à comunidade apoio jurídico e orientação prática sobre benefícios governamentais e outras demandas legais.

Ao todo, quatro advogados inscritos na OAB/RJ e aproximadamente vinte estagiários do curso de Direito da Estácio participarão do mutirão. A SOS SERRA, parceira na iniciativa, organizou a estrutura logística, oferecendo suporte com tendas, água e apoio na organização, além de colaborar com a divulgação nas 13 escolas municipais da região.

Para mais informações sobre o evento, entre em contato com a SOS SERRA pelo WhatsApp: +55 (24) 99216-9711.