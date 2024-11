Natal 2023 do Sesc RJ em Petrópolis - Foto: Erbs Jr

Publicado 07/11/2024 17:09

Petrópolis - Nesta sexta-feira (08), às 19h, será realizada a abertura do Natal Sesc RJ, em Petrópolis. O evento ocorrerá em frente ao Centro Cultural Sesc Quitandinha, com o público podendo assistir a um espetáculo com acendimento de uma árvore natalina de 30 metros, queima de fogos, apresentação musical, projeção de luz e imagens e até uma tirolesa, com realização do Sesc RJ e apoio do Sindicato do Comércio Varejista (Sicomércio).



Tecnologia da Broadway e dos Jogos Olímpicos

A árvore contém 300 mil microlâmpadas de led, 1.800 micro-estrobos, 32 canhões de leds, 16 projetores de leds horizontais, 4.850 metros de mangueira luminosa de led e 3.500 metros de cabos, tudo sincronizado com um sistema de luz computadorizado. Trata-se de um sistema desenvolvido e fabricado na Alemanha para controlar espetáculos de grande porte, com o mesmo software que controlou shows do porte da abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, dos musicais da Broadway e de turnês de rock como U2, The Police e Madonna.



Tirolesa – a mesma do Rock in Rio – oferecerá 150 metros de aventura sobre o lago Quitandinha

Quem quiser aventura terá a oportunidade de deslizar por uma tirolesa sobre o lago Quitandinha. Ela percorrerá 150 metros, partindo de uma altura de 14 metros próximo ao deck do restaurante, passando ao lado da árvore natalina e aterrissando após o farol numa velocidade média de 15 km/h. A atração – a mesma que esteve no Rock in Rio – será gratuita e aberta de sexta a domingo, das 16h às 22h. Na abertura, dia 8, o equipamento funcionará após a cerimônia.



Para incrementar o clima natalino, o Centro Cultural Sesc Quitandinha receberá a Casa do Papai Noel. Ela chegará a reboque de um caminhão iluminado e que, antes, percorrerá a cidade de Petrópolis anunciando as atrações culturais. Chegando ao Quitandinha, na sexta (8/11) às 17h, o veículo “desembarcará” a casa do Papai Noel, onde o público poderá tirar fotos com o personagem e conhecer a faceta sustentável do lar do Bom Velhinho no Sesc: telhado montado com 18 placas solares, que totalizam 900w de captação de energia solar. Depois de Petrópolis, a casa do Papai Noel percorrerá os demais municípios.



Espetáculo de luz e imagens na fachada do Quitandinha e coral natalino

Outra atração é a apresentação de coral com o grupo Madrigal Contemporâneo. Sob a regência, direção artística e musical da maestra Danielly Souza, o coral se apresentará às 20h de sexta-feira com 13 cantores profissionais. A apresentação gratuita tem foco em repertório natalino, com destaque para grandes sucessos da música contemporânea brasileira, além de compositores e estilos que são basais na literatura coral geral.



O VJ Suave – duo formado por Ceci Soloaga e Ygor Marotta, bastante conhecido por trabalhos realizados durante o Festival Sesc de Inverno – marca presença novamente no Quitandinha. A dupla, que emergiu na cena artística de São Paulo, projetará uma intervenção artística de luz e imagens na fachada do palácio, a exemplo do que faz em outras cidades brasileiras. Eles transformam fachadas de prédios, ruas e objetos urbanos em telas efêmeras, mesclando harmoniosamente a arte digital com o ambiente urbano.



“Por mais um ano, o Sesc promoverá a verdadeira cultura do Natal na nossa cidade, com uma programação eclética e cheia de novidades que estimulará a vinda de turistas para nossa cidade, estimulando a economia e fortalecendo os setores do comércio, serviços, turismo e hotelaria. Obrigado Sesc Rio. É uma honra fazer parte desta história", afirma o presidente do Sicomércio Petrópolis, Marcelo Fiorini.



Magia natalina em mais de 30 cidades

Assim como Petrópolis, mais de 30 cidades, em todas as regiões do estado do Rio, vão receber programação natalina do Sesc RJ até 5 de janeiro de 2025. As atividades acontecem em unidades do Sesc e espaços públicos dos municípios. Confira a programação completa no site