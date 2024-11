Veículo capotou enquanto fugia da Polícia Militar - Foto: Reprodução

Publicado 08/11/2024 17:20

Petrópolis - A Polícia Militar recuperou, na noite desta quinta-feira (7), um veículo que havia sido roubado em Belford Roxo. A ação ocorreu em Itaipava, com um homem sendo preso após troca de tiros com os policiais.

De acordo com informações da PM, o localizador do veículo indicou que o carro estava na região, o que levou à montagem de um cerco que identificou o automóvel roubado na Rua José Vicente da Silva. Ao avistar a viatura policial, o motorista fugiu em alta velocidade e capotou o veículo.



Um dos envolvidos tentou se esconder em uma residência, mas foi capturado. Com ele, foram apreendidas chaves de outros veículos e celulares. Próximo ao local, outro veículo com sinais de alteração de chassi foi identificado.



O homem foi levado à UPA Itaipava para atendimento médico e, posteriormente, encaminhado à 106ª Delegacia de Polícia, onde ficou preso por receptação e desobediência.