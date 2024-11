Local em que a ossada foi encontrada - Foto: Divulgação/105ª DP

Publicado 07/11/2024 21:26

Petrópolis - Na tarde desta quinta-feira (7), durante obras que estão sendo realizadas no Morro da Oficina, uma ossada humana foi encontrada no local. Pelas características identificadas, é provável que a ossada seja de um desaparecido das chuvas de 2022 no município.

A ossada foi encontrada pela Secretaria de Obras, durante a execução das obras de contenção no local. A Defesa Civil foi acionada e chamou a Polícia Civil, que, identificou, através das características do terreno, do antigo posicionamento das moradias e do estado da ossada, que o material deve pertencer ao último desaparecido dos desabamentos na área em fevereiro de 2022.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a remoção. A ossada será analisada geneticamente e o confronto de material com parentes será realizado.

Vítima desaparecida

Lucas Rufino, de 20 anos, morava no Morro da Oficina com a família na época da tragédia. Ele, a mãe e a irmã morreram no deslizamento. Desde então, da tragédia ocorrida em 15 de fevereiro, Lucas foi o único que não teve o corpo localizado.