Agito GastronômicoFoto: Divulgação

Publicado 08/11/2024 17:34

Petrópolis - Os acordes da Sinfonia dos Sabores já vão ser ouvidos (e saboreados) neste sábado (09) na Feirinha de Itaipava, primeiro local a receber os Agitos Gastronômicos do Petrópolis Gourmet deste ano. A atividade, uma das mais esperadas do festival, começa às 12h, com as chefs Adriana Marchese, Sônia Vieira e convidados inaugurando as sessões gourmets que interagem com o púbico. A ação vai ser embalada pelo violino de Gabriel Reis.

O Petrópolis Gourmet, que em sua 24ª edição faz uma homenagem à música, abriu nesta sexta-feira e segue até o dia 24 em bares, restaurantes, delicatessens e cafeterias participantes e ainda em ações promocionais em espaços parceiros, nas praças e ruas da cidade. O festival é idealizado e realizado pelo Petrópolis Convention & Visitors Bureau. A programação completa do festival e os pratos especiais nos 43 estabelecimentos participantes pode ser conferida no site

Os agitos gastronômicos, uma programação gratuita, vão acontecer em mais dois sábados: dia 16, com os chefs Néviton Marci, Cristina Pellegrini, Roberta Bizzera e convidados, na altura do número 348 da Rua Teresa. O momento gastronômico será ao som do de Carlos Ally. Já no dia 23, também a partir das 12h, o agito rola no Hortomercado Municipal, em Itaipava, com o chef Maurício Soares e equipe.



Samir el Ghaoui, presidente do Petrópolis Convention & Visitors Bureau, destaca a importância do evento para o turismo e economia local. “O Petrópolis Gourmet não é apenas uma vitrine para a gastronomia petropolitana, mas também uma oportunidade de aquecer o setor turístico e destacar o talento dos nossos chefs. Nossa cidade se consolida a cada edição como um polo de inovação e qualidade na gastronomia”, afirma.



Para Múcio Maffaciolli, diretor de Gastronomia do Petrópolis Convention & Visitors Bureau, o evento fortalece a ligação entre cultura, música e gastronomia. “Este ano, estamos propondo uma verdadeira ‘sinfonia de sabores’, onde o público poderá vivenciar, gratuitamente, as criações dos melhores chefs da nossa cidade. É um convite a redescobrir Petrópolis pela gastronomia.”



Agitos gastronômicos



Uma invasão de aromas e sabores pelas ruas da cidade, onde diversos chefs se unem para levar gratuitamente ao público as delícias do festival.



09/11 (sábado) às 12h - Feirinha de Itaipava, Itaipava Chefs: Adriana Marchese Sônia Vieira e convidados ao som do violino de Gabriel Reis.

16/11 (sábado) às 12h - Rua Teresa, altura do número 348- Centro Chefs: Néviton Marci, Cristina Pellegrini, Roberta Bizzera e convidados ao som de Carlos Ally.

23/11 (sábado) às 12h - Hortomercado Municipal, Itaipava - Chefs: Maurício Soares e convidados