Desmatamento na Posse - Foto: Divulgação/Linha Verde

Desmatamento na PosseFoto: Divulgação/Linha Verde

Publicado 11/11/2024 23:18

Petrópolis - Policiais militares do Comando de Polícia Ambiental flagraram, na Posse, uma construção irregular e desmatamento. Os crimes foram identificados nesta seguna-feira (11), a partir de uma denúncia feita ao Linha Verde.

Segundo a equipe, em cumprimento a ordem de policiamento e deslocamento pela Estrada do Brejal, observaram uma construção, com dois bangalôs de 40 metros quadrados cada um, além de um arruamento de 500 metros entrando pela vegetação, degradando cerca de 3 mil metros quadrados de área. Durante a fiscalização, os policiais da 5ª UPAm não localizaram nenhuma placa indicativa de licenciamento, e a pessoa que estava no local, ao fazer contato com o patrão, não apresentou nenhuma documentação pertinente. Diante dos fatos, os policiais militares se deslocaram à 106ª DP, com o funcionário e dois advogados, onde a autoridade policial gerou um auto de constatação e solicitou perícia para o local.



Dados do programa Linha Verde mostram que houve aumento de 25% no número de denúncias de crimes ambientais no município de Petrópolis. Desde o início do ano, foram realizadas 527 denúncias, contra 420 em todo o ano passado.