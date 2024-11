Hingo Hammes, Prefeito eleito de Petrópolis, Ricardo Cardozo, Presidente do TJ Rio e José Cláudio, juiz auxiliar da presidência. - Foto: Felipe Cavalcanti/TJRJ

Hingo Hammes, Prefeito eleito de Petrópolis, Ricardo Cardozo, Presidente do TJ Rio e José Cláudio, juiz auxiliar da presidência.Foto: Felipe Cavalcanti/TJRJ

Publicado 14/11/2024 17:44

Petrópolis - O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, recebeu em seu gabinete, na quarta-feira (13), o prefeito eleito de Petrópolis, Hingo Hammes. No encontro, o futuro chefe do Executivo, que toma posse em 1º de janeiro, apresentou alguns de seus planos para os próximos quatro anos à frente da cidade, conversou sobre o desenvolvimento de parcerias na área social com o TJRJ e também sobre a dívida dos precatórios do município.

Um dos programas que receberá atenção da futura administração será o “Meninas STEM - Petrópolis Tech Hub”. O projeto propõe uma estratégia para reduzir a desigualdade de gênero nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM, do inglês Science, Technology, Engineering and Mathematics), enfatizando a importância do letramento tecnológico e da inclusão para meninas e mulheres da cidade.

Proposto pelo Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), o projeto envolve seis instituições executoras e cinco parceiras, beneficiando diretamente mulheres estudantes nos segmentos do ensino fundamental, médio e superior da rede pública educacional do município.

Centralizadas no Quitandinha, bairro onde estão localizadas as principais instituições de pesquisa, ciência e tecnologia da cidade, as atividades envolverão duas escolas municipais de Ensino Fundamental, uma escola estadual de Ensino Médio, duas escolas de Ensino Médio Técnico voltado às tecnologias da informação e comunicação (TICs), três universidades públicas ligadas às TICs e à Engenharia, além de meninas em situações escolares previstas no edital e acolhidas em unidade de acolhimento e proteção integral, ligada à Vara da Infância e Juventude de Petrópolis.

Durante o encontro, que contou com a participação do juiz auxiliar da Presidência do TJRJ José Cláudio de Macedo Fernandes, foi anunciada a doação pelo Tribunal de Justiça de 500 computadores a serem encaminhados para quatro escolas públicas da cidade.