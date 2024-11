Petrópolis tem histórico de tragédias - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 12/11/2024 19:05

Petrópolis - O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), através da Defesa Civil Nacional, autorizou, na última sexta-feira (8), o repasse de R$ 20.368.471,6 para ações de resposta e recuperação a estados e municípios das regiões Norte, Sul e Sudeste. Petrópolis irá receber R$ 935 mil.



Além da Cidade Imperial, outros locais foram contemplados, sendo eles os estados de Minas Gerais e do Pará, e os municípios de Carauari (AM), Boca do Acre (AM), Barcelos (AM), São Paulo de Olivença (AM), Silves (AM), Laurentino (SC), São João do Sul (SC), Porto Velho (RO), Rio Crespo (RO), Terra Santa (PA), Coqueiro Baixo (RS), Petrópolis (RJ), Curuá (PA) e Santa Cruz do Arari (PA).



As portarias com os repasses foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU). Confira abaixo os locais que irão receber verbas:

Estado de Minas Gerais (MG) R$ 4.134.096,00



Estado de Minas Gerais (MG) R$ 1.635.036,80



São Paulo de Olivença (AM) R$ 758.008,80



Carauari (AM) R$ 392.088,00



Laurentino (SC) R$ 257.734,60



Terra Santa (PA) R$ 348.055,50



Barcelos (AM) R$ 805.420,00



São João do Sul (SC) R$ 246.494,84



Silves (AM) R$ 210.695,83



Estado do Pará (PA) R$ 9.080.012,80



Rio Crespo (RO) R$ 186.684,00



Curuá (PA) R$ 345.073,00



Santa Cruz do Arari (PA) R$ 239.886,00



Porto Velho (RO) R$ 29.215,00



Boca do Acre (AM) R$ 618.388,10



Coqueiro Baixo (RS) R$ 359.181,41



Petrópolis (RJ) R$ 935.010,58



São João do Sul (SC) R$ 27.276,39



Como solicitar recursos



Segundo a Defesa Civil Nacional, municípios que tiverem o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública podem solicitar recursos ao MIDR para ações de defesa civil. As solicitações devem ser realizadas por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). A partir dos planos de trabalho enviados, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e valores propostos. Após a aprovação, os repasses são formalizados por meio de portaria no DOU, liberando os valores correspondentes.