Desafio dos Chefs - Foto: Divulgação

Desafio dos ChefsFoto: Divulgação

Publicado 12/11/2024 17:30

Petrópolis - As primeiras eliminatórias do tão aguardado Desafio dos Chefs no Petrópolis Gourmet 2024 trouxeram à cidade um espetáculo de criatividade e técnica culinária, elevando o clima de competição e emoção na cozinha do Senac, em frente ao Palácio de Cristal. Com o desafio de transformar ingredientes surpresa em pratos inovadores, os chefs competidores enfrentaram uma série de provas que testaram não apenas suas habilidades técnicas, mas também a capacidade de improvisação sob pressão. As provas foram realizadas em duas baterias, às 10h e 14h e, nesta quarta (13), às 10h, acontece a última etapa de eliminatórias com a grande final no dia 26, às 9h, também no Senac, parceiro do festival gastronômico.

A disputa é um dos pontos altos do Petrópolis Gourmet que, este ano, tem o tema Sinfonia dos Sabores, uma homenagem à música. O festival acontece em 43 bares, restaurantes, cafeterias e delicatessens e tem um programação de oficinas, agitos gastronômicos e Mercado Gourmet. O festival é idealizado e realizado pelo Petrópolis Convention & Visitors Bureau e a programação completa pode ser acessada no site

Assim que os ingredientes foram revelados, a tensão tomou conta do ambiente. Os chefs tiveram que agir rapidamente, elaborando estratégias para harmonizar os sabores e criar pratos que impressionassem o júri. “Nosso objetivo é promover a excelência gastronômica e valorizar o talento dos chefs da nossa cidade”, afirmou Samir el Ghaoui, presidente do Petrópolis Convention & Visitors Bureau. “Ver o entusiasmo e a dedicação de cada competidor confirma que o Petrópolis Gourmet é um verdadeiro palco para a inovação na gastronomia e um estímulo para o turismo local.”

Com os chefs Gabriel Frazão, Marcelus Fassano e Manoel Crisanto – talentos reconhecidos pela excelência e comprometimento com a arte da gastronomia - compondo o júri, a avaliação incluiu rigorosos critérios de sabor, originalidade, apresentação e técnicas aplicadas. O júri observou cada detalhe, enquanto os competidores, apesar da tensão, demonstravam confiança e criatividade, revelando o melhor de seu repertório culinário. Os aromas tentadores, combinados com o som das panelas e o ritmo frenético de cada etapa, transformaram o ambiente em um espetáculo para os espectadores.

Ao final das baterias, nesta quarta-feira, serão divulgados os nomes dos cinco finalistas, chefs com as maiores pontuações dentro das regras estabelecidas no concurso. “É uma missão difícil para os jurados porque Petrópolis tem uma gastronomia de excelência. O Desafio dos Chefs é uma celebração da arte culinária e da diversidade de talentos que temos em Petrópolis,” ressaltou Múcio Maffaciolli, diretor de Gastronomia do Petrópolis Convention & Visitors Bureau. “Cada um dos competidores trouxe algo único para a disputa, mostrando que, além da competição, o evento é um espaço de troca e aprendizado. Esse ano já começou com um nível muito alto, e a final promete ser uma disputa emocionante”, completa.

Neste primeiro dia de eliminatórias estiveram na disputa os chefs Bruno Leal (Locanda Bela Vista), Ramon Guimarães (Camarão em Penca), Ítalo Varjão (La Bodega), Roberta Bizerra (Casa Pellegrini), Marcelo Rixhon (Cervejaria Bohemia), Antônio Barcellos (Divino e Cucina), Pedro Kling (Brassaria Matriz), Felipe Moises Marleme (Locanda Centro Histórico), Mario Meirelles (Cave Ristoranti) e João Fialho (Adega do Mineiro).

Nesta quarta, será a vez de Frederico Justen (Boteco Bertone), Gabriel Rodrigues (Soba), Alceu dos Santos (Princesa Isabel Gourmet), Rondinelle Rodrigues (Churrascaria Majórica) e Letícia Farias (Grande Hotel).

O Senac, parceiro de primeira hora no Petrópolis Gourmet, sedia o desafio pela segunda vez. Graziele Monteiro, coordenadora da área de Gastronomia e Silvio Schimel, instrutor e supervisor, deram as boas-vindas em nome da entidade aos participantes. “A gastronomia em Petrópolis vem evoluindo e fazer parte desse processo é uma missão do Senac. O Desafio dos Chefs vem somar”, afirmou Graziele. Para Silvio, os talentosos chefs precisam apenas de um ingrediente: “colocar a mão na massa mostrando tudo o que sabem”.

A programação do Petrópolis Gourmet segue até o dia 24 de novembro, oferecendo uma variedade de atrações e atividades para os amantes da gastronomia. O festival, idealizado e organizado pelo Petrópolis Convention & Visitors Bureau, celebra a “Sinfonia dos Sabores” e leva o melhor da culinária local para diversos pontos da cidade.

A grande final do Desafio dos Chefs está marcada para o dia 26 de novembro, e o vencedor levará um pacote de sete dias em Recife, com direito a acompanhante, uma oportunidade de explorar novas experiências gastronômicas e celebrar o talento de Petrópolis em um destino de referência.