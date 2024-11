Prefeitura de Petrópolis - Foto: Reprodução

Publicado 12/11/2024 15:38

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis decretou ponto facultativo nos dias 18 e 19 de novembro (segunda e terça-feira). Repartições públicas municipais ficam fechadas entre os dias 15 e 20, retornando as atividades na quinta-feira, dia 21.

Os serviços de urgência e emergência funcionam normalmente (unidades de Pronto Atendimento – UPAS - do Centro, Cascatinha e Itaipava; hospitais Alcides Carneiro e Dr. Nelson de Sá Earp; o Pronto Socorro do Alto da Serra e os SPAs da Posse e Pedro do Rio).

A Secretaria de Defesa Civil também permanece em prontidão seguindo as diretrizes do Plano Verão 2024/2025.