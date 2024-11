Rodoviários da empresa concentrados em frente ao Terminal Corrêas - Foto: Reprodução

Publicado 13/11/2024 15:54

Petrópolis - Na manhã desta quarta-feira (13), rodoviários da Turp Transporte realizaram uma paralisação nos serviços cobrando o pagamento salarial e de direitos. A empresa efetuou o pagamento no início da tarde e os coletivos da empresa voltaram a circular por volta das 13h.

Segundo a Turp, muitas dificuldades estão sendo enfrentadas no fluxo financeiro por conta do atraso no pagamento do Vale-Educação, além do déficit da tarifa técnica, diante de investimentos que foram e estão sendo feitos para que o serviço seja mantido em funcionamento no município.

A Prefeitura de Petrópolis afirmou que, de acordo com a lei, o valor do Vale-Educação não pode ser usado na folha de pagamento, tendo que ser destinado à renovação de frota e outras melhorias no sistema.