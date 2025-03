Animal foi resgatado no Parque Natural da Ipiranga - Foto: Divulgação

Animal foi resgatado no Parque Natural da IpirangaFoto: Divulgação

Publicado 20/03/2025 20:41

Petrópolis - Um bicho-preguiça debilitado foi resgatado no Parque Natural Municipal Padre Quinha, na Avenida Ipiranga, em uma ação da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, e a Guarda Civil Municipal. O resgate foi realizado pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPA).

A ocorrência teve início quando os guardas civis que atuam no local localizaram o animal em estado de fraqueza. Diante da situação, a equipe do GPA foi acionada imediatamente, garantindo o transporte seguro do bicho-preguiça até a Área de Proteção Ambiental - APA Petrópolis. De lá, o animal foi encaminhado para uma clínica veterinária especializada, para receber os cuidados necessários para sua recuperação.

Após o devido processo de recuperação, o bicho-preguiça será liberado de volta à natureza, em seu habitat natural, completando mais uma ação bem-sucedida em prol da preservação da fauna local.